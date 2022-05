Elztal. (cao/pol/rl) Das Trümmerfeld zog sich am Sonntagnachmittag über mehrere Hundert Meter: Drei Menschen starben bei einem Unfall auf der Bundesstraße B27 zwischen Elztal und Auerbach. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden, die Bundesstraße war mehrere Stunden komplett gesperrt. Mit einer Drohne wurde die Unfallstelle sogar aus der Luft fotografiert, um sich ein besseres Bild der Lage zu machen. Außerdem wurde ein Gutachter und auch die Staatsanwaltschaft angefordert.

Mittlerweile ist klar: Ein 26-jähriger BMW-Fahrer fuhr gegen 15.30 Uhr auf der B27 von Rittersbach kommend in Richtung Dallau. Dabei geriet der 26-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi.

Tödlicher Unfall zwischen Dallau und Rittersbach











Der Aufprall war so heftig, dass der BMW in Flammen aufging. Zahlreiche Ersthelfer versuchten noch vergeblich, eine Person aus dem Auto zu holen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sechs Ersthelfer wurden vom Rettungsdienst versorgt. Sie hatten leichte Verletzungen erlitten. Der BMW-Fahrer und der 67-jährige Audi-Fahrer erlagen ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 70-jährige Beifahrerin im Audi kam noch per Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Dort allerdings erlag auch sie dann ihren Verletzungen.

Insgesamt waren die Rettungsdienste mit sieben Fahrzeugen, einem Hubschrauber und 13 Kräften im Einsatz. Die Feuerwehren aus Mosbach und Elztal kamen zusammen auf 50 Einsatzkräfte.

Noch während der Unfallaufnahme musste das Wrack des BMWs gekühlt werden, obwohl das Feuer da schon längst gelöscht war.

Außerdem kümmerten sich die Wehren um die Straßensperrung und Aufräumarbeiten. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten im Einsatz, um Zeugenaussagen aufzunehmen und die Unfallursache zu ermitteln. Auch ein Team der Notfallseelsorge war vor Ort, um Zeugen des Unfalls zu betreuen.

Die Bundesstraße blieb für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt.

Update: Montag, 16. Mai 2022, 1.10 Uhr