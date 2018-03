Hüffenhardt. (mare) Die Abgabe von Arzneimitteln am DocMorris-Automat in Hüffenhardt verstößt gegen das Arzneimittelgesetz. Das hat die Handelskammer des Landgerichts Mosbach am Donnerstag geurteilt. Die Begründung: Zulässig sei nur der Verkauf in einer Apotheke oder mittels Versandhandels durch eine Apotheke. Und beide Fälle lägen hier nicht vor, wie das Mosbacher Landgericht mitteilt.

Aber von vorne: Der erste DocMorris-Abgabeautomat machte im letzten Jahr deutschlandweit Furore. Doch keine 48 Stunden später war er wieder dicht, dann wieder auf - und wieder zu und eine juristische Odyssee begann. Denn die Apotheker liefen Sturm gegen den niederländischen Dienst. Im Juni 2017 wurde das erste Urteil vor dem Landgericht Mosbach gegen DocMorris gefällt, unterkriegen lassen wollte sich das Unternehmen aber nicht.

Doch im Dezember urteilte das Gericht in einem Hauptsacheverfahren erneut gegen den Apothekenautomat. Und bestätigte nun diese Auffassung und verbot einmal mehr die Inbetriebnahme des Apparats.

Es kann auch bei Gericht mal ganz schnell gehen: Keine drei Minuten dauerte es nämlich, da hatte DocMorri“ gleich eine ganze Hand voll weitere juristische Niederlagen eingesteckt. „Den Klagen wird vollumfänglich stattgegeben“, fasste Karin Hark, Vorsitzende Richterin, beim Verkündungstermin zusammen

Geklagt hatten ein Versandapotheker aus Deutschland, drei Apotheker aus dem Umkreis, ein Verband gegen DocMorris und die Vermieterin der Räume, in der sich der Automat in Hüffenhardt befindet, wegen wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsansprüche.

"Alleine der Umstand, dass die Arzneimittel nach einer Videoschaltung zur Abgabe freigegeben würden, mache deren Abgabe nicht zum Versandhandel", heißt es in der Urteilsbegründung. Denn anders als bei einem Versandhandel erfolge hier die Arzneimittelabholung an dem Ort, an dem die Medizin gelagert sei. Zudem bestimme der Kunde nicht, wohin die Arznei zu liefern sei.

Mit einer Abholstation sei der Apothekenautomat also nicht vergleichbar, "da der Kunde in Hüffenhardt Medikamente erwerbe, über die zuvor kein Kaufvertrag abgeschlossen und die nicht konkret für ihn nach Hüffenhardt geliefert worden seien". Darüberhinaus erhalte der Kunde die Medikamente unmittelbar am Automaten - wie bei einer herkömmlichen Apotheke und nicht wie bei einem Versandhandel einige Zeit später. Daher verstoße diese Art der Medikamentenabgabe gegen das Arzneimittelgesetz und sei wettbewerbswidrig.

Gegen das Urteil, teilte das Landgericht weiter mit, ist innerhalb eines Monats Berufung beim Oberlandesgericht in Karlsruhe möglich. Die Odyssee könnte also weiter gehen.