Von Alexander Rechner

Mosbach. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und damit ist ein Mann gefragter denn je. Es ist wahnsinnig schwer, ihn zu finden. Obwohl er doch in aller Munde ist. Der Weihnachtsmann. Und trotz seines derzeit übervollen Terminkalenders gab er der RNZ ein exklusives Interview im Rahmen des Formates "Gespräch im Rathausturm". Gleich im Anschluss folgte schon der nächste Termin, unten auf dem Marktplatz wartete man schließlich auf den Nikolaus (dargestellt vom Mosbacher Werner Baier), um den Mosbacher Weihnachtsmarkt zu eröffnen.

Lieber Weihnachtsmann, wir befinden uns heute auf dem Rathausturm. Wo haben Sie eigentlich ihre Rentiere versteckt?

Die Rentiere suchen gerade noch eifrig einen Parkplatz in Mosbach. Aber mit dem neuen Parkleitsystem sollten sie sicher demnächst einen gefunden haben - hoffe ich zumindest.

Wer sind Sie nun eigentlich? Nikolaus oder Weihnachtsmann? In der Öffentlichkeit werden Sie als Letztgenannter verkauft?

Ich bin der Nikolaus! Darauf lege ich großen Wert. Der Weihnachtsmann ist nur eine Kopie von mir, ein Fake Nikolaus quasi, der außerdem ständig ,Hohoho’ rufen muss. Wenn ich nur daran denke, rollt sich schon mein weißer Bart.

Wo liegt denn der Unterschied zwischen Original und Kopie?

Der Weihnachtsmann ist eine erfundene Werbefigur, deren Ziel es ist, den Konsum von Waren zu fördern. Ich hingegen bin der Bischof von Myra, das liegt in der heutigen Provinz Antalya. Mir war und ist es sehr wichtig, in Not geratenen Menschen zu helfen.

Das klingt aber auch ein bisschen nach Werbung. Wie würden Sie, lieber Nikolaus, sich selbst beschreiben?

Man wird es wahrscheinlich schwerlich glauben, aber ich bin sehr temperamentvoll. Das war ich schon immer. Etwas innerliche Hitze ist im kühlen Winter auch nicht so schlecht. (lacht) Und: Ich liebe die Menschen, auch die Mosbacher Kiwwelschisser (lacht laut). Sie alle liegen mir sehr am Herzen.

Wollten Sie schon immer Nikolaus werden? Oder stand im Freunde-Album früher als Traumberuf doch Polizist, Feuerwehrmann oder Baggerfahrer?

Als ich vorhin die Baustellen auf Euren Straßen gesehen habe, dachte ich kurz, wäre ich doch lieber Baggerfahrer geworden. Und der Revierleiterposten der Mosbacher Polizei wurde nun erst neu vergeben, das wäre also auch nichts mehr. Ernsthaft: Was gibt es denn Schöneres, als jedes Jahr in die strahlenden Kinderaugen zu sehen und dabei die Freuden der Kleinen und deren Mamas, Papas, Omas und Opas miterleben zu dürfen. Da geht mir das Herz auf. Ich bin sehr gerne der Nikolaus!

Modisch betrachtet kommt der Nikolaus eher langweilig daher. Würden Sie eigentlich gerne mal was Anderes anziehen als dieses Rot-Weiß-Kostüm?

Ich habe mir gerade erst einen neuen Mantel schneidern lassen. Und was gut aussieht, darf man doch auch so belassen. Oder wollen Sie mir da widersprechen?

Auf keinen Fall. Dem Nikolaus widerspricht man doch nicht. Von Mode ist es nicht weit zum Zeitgeist. In Zeiten der Emanzipation stellt sich die Frage: Warum kommt eigentlich nicht mal ein weiblicher Nikolaus?

Oh, das ist ein heikles Thema. Es wurde schon häufig versucht, aber die falschen Bärte halten einfach nicht (lacht). Und aus der Tradition heraus ist der Bischof Nikolaus eben ein Mann. Außerdem hat der neue Mantel einen Männerschnitt.

So, jetzt mal zum Wesentlichen: Sind denn die Mosbacher (Kinder) auch immer lieb gewesen?

Hm... (denkt lange nach). Von diesem 34 Meter hohen Rathausturm hat man einen tollen Ausblick auf die Stadtkirche, die Alte Mälzerei und den Marktplatz mit dem Palm’schen Haus. Alles sieht so friedlich aus. Auch wenn es hier das ein oder andere Problem gibt, die Mosbacher waren im auslaufenden Jahr recht anständig. Die Mosbacher sind ein raues, aber herzliches Völkchen, das ich immer sehr gerne besuche. Ich fühle mich, als wäre ich hier zu Hause.

Und was haben Sie für Mosbach in ihrem Jutesack mitgebracht?

Leider kein Gold für die Mosbacher Stadtkasse (lacht). Aber dafür die besten Wünsche für die liebenswerte Stadt Mosbach. Dass die Menschen auch im kommenden Jahr in Eintracht und Frieden hier zusammenleben. So, und jetzt muss ich weg, die da unten warten schon auf mich.