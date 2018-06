Mosbach. (mlo) "Lasst uns mit unseren Händen ein sichtbares Zeichen gegen Kohle und Klimawandel machen", lautete der Appell von Thomas Schaupp am gestrigen Sonntagnachmittag auf dem Mosbacher Marktplatz. Kinder und Erwachsene bepinselten daraufhin ihre Hände mit schwarzer Farbe und hinterließen ihren Handabdruck auf dem vorbereiteten Transparent mit der Aufschrift "Mosbach sagt: Stop Kohle!"

Angelehnt an die bundesweite Aktion "Stop Kohle - Deine Hände für den Klimaschutz", hatten sich auf die Initiative von Thomas Schaupp etliche Gleichgesinnte versammelt, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam und sich für einen schnellen Kohleausstieg stark zu machen. Die Veranstalter der zentralen Demonstration in Berlin hätten explizit dazu aufgerufen, sich auch auf lokaler Ebene zu organisieren, erklärte Schaupp die Zusammenkunft auf dem Marktplatz. "Es war eine spontane, private Aktion", so Schaupp weiter, der nach eigener Aussage zuvor noch nie eine Demo organisiert hatte.

"Wir sind ca. 25 Leute, kurzzeitig waren es sogar 125", stellte Schaupp augenzwinkernd zu Beginn seiner Rede fest, und bezog sich damit auf eine Touristengruppe, die sich zur selben Zeit auf dem Marktplatz versammelt hatte. Zwei Lehren habe er aus den Vorbereitungen und aus Gesprächen mit Passanten gezogen, so Schaupp weiter: Zum Einen seien sich viele Leute der Gefahren des Klimawandels immer noch nicht bewusst. Zum Anderen sei es gerade deshalb wichtig, darüber zu reden und zu zeigen: "Es ist gar nicht so schwierig, etwas zu verändern."

"Wir rollen auf eine Katastrophe zu, wie die Titanic auf den Eisberg - und wir bremsen nicht einmal", warnte Andreas Wieder von der Initiative "Compact". "Die Politik ist nicht gewillt, die notwendigen Schritte einzuleiten", ergänzte Schaupp. Gerade deshalb sei es wichtig, immer wieder zu zeigen, wie sehr dieses Thema unter den Nägeln brenne.