Von Noemi Girgla

Dallau. So langsam gehen den Mitarbeitern des Tierheims Dallau die Namen für ihre Neuzugänge aus. "Dieses Jahr ist es ist so schlimm wie die Jahre davor nicht", erzählt Tierheimleiterin Miriam Zimmermann. Die Hundezwinger sind voll, im Katzenhaus sieht es nicht besser aus. Sogar das Vorstandsbüro wurde von einem Kater bezogen. Vor etwa zwei Wochen musste das Tierheim einen Aufnahmestopp verhängen.

"Im vergangenen Jahr haben wir bis Ende Dezember 238 Tiere aufgenommen. Jetzt sind wir, Mitte August, schon bei 226. Und die Anfragen reißen nicht ab", verrät Zimmermann, die schon mit Sorge auf den Herbst blickt, wenn erfahrungsgemäß viele Katzen noch einmal werfen. "Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem wir genau 365 Tiere, also eins pro Tag, aufgenommen haben. Wenn das hier so weitergeht, liegen wir dieses Jahr sogar noch darüber", fügt sie hinzu.

Bis zum Juni sei es im Tierheim vergleichsweise ruhig zugegangen, danach habe es einen regelrechten "Boom" gegeben. Eigentlich hätten Zimmermann und ihr Team nach dem Lockdown und den damit verbundenen Tierkäufen mit mehr Hunden gerechnet. "Das hielt sich aber in Grenzen. Es kamen nur ein paar Fundhunde. Auf dem Land überlegen es sich die Leute vielleicht doch noch einmal mehr, ob sie sich einen Hund anschaffen", vermutet sie. Was kam, war eine Flut von Katzenbabys. 80 Kätzchen wurden seit Mai im Tierheim und seinen externen Pflegestellen aufgezogen – bei manchen kam die Hilfe zu spät.

"Ungewöhnlich ist dieses Jahr die hohe Anzahl schwangerer Katzen, die zu uns kommen", meint die Leiterin. Das habe man zwar ab und zu mal, aber dieses Jahr seien es gleich zehn gewesen. "Die wenigsten von ihnen waren an Menschen gewöhnt. Wir sind nur froh, dass die Babys erst im Tierheim auf die Welt kamen. So haben sie direkt Menschenkontakt und können später leichter vermittelt werden." Bei einigen Müttern sei dies nicht mehr möglich gewesen. Sie wurden kastriert und als die Kätzchen ohne sie auskommen konnten, wieder an ihre Fundorte zurückgebracht. Die Menge an Jungtieren stellt das Tierheim gleich vor mehrere Herausforderungen. "Es kamen auch einige mutterlose Würfe. In diesem Fall müssen die Kleinen alle zwei Stunden gefüttert werden – auch nachts." Die Babys seien auf Außenstellen verteilt worden und so mancher habe sich "Arbeit mit nach Hause" genommen.

Natürlich spielt auch der finanzielle Aspekt eine Rolle. Stefanie Lörsch, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Mosbach und Umgebung, hat eine Kostenaufstellung gemacht: "Im Schnitt sind wir, ausgehend von einer realistischen Vermittlungsdauer von zwölf Wochen, mit Chippen, Impfen, Kastrieren, auf Krankheiten testen, Futter, Streu und vielem mehr bei erwachsenen Katzen bei Kosten zwischen 609 und 674 Euro (Anm. d. Red.: die Kastration der Weibchen ist aufgrund des aufwendigeren Eingriffs teurer). Und das gilt nur für die gesunden Tiere. Bei kranken Kätzchen können leicht um die 900 Euro zusammenkommen."

Vermittelt würden die Tiere dann für eine Schutzgebühr von 100 Euro. "Und da legen wir noch einen 40-Euro-Gutschein für die Kastration mit drauf, wenn das Tier bei uns noch zu jung dafür war." Mit dem Gutschein geht eine Auflage einher: "Wir halten vertraglich fest, dass jedes Jungtier bis zu einem gewissen Zeitpunkt kastriert werden muss. Und das überprüfen wir auch."

Woher die vielen Katzen kommen, darüber lässt sich nur spekulieren. "Während des Lockdowns hatten die Menschen Zeit. Auf Ebay-Kleinanzeigen wurden Katzenbabys, ungeimpft und nicht kastriert, angeboten. Ich nehme an, dass Geschäftemacher den Markt bedienen wollten, die Katzen weiter haben werfen lassen und die, die keine Abnehmer fanden, rausgeworfen haben", so Zimmermann. Lörsch hat eine andere Theorie: "Ich persönlich glaube eher, dass die frei lebenden Katzen zunehmen. Wir kommen mit den Kastrationen nicht hinterher." Regelmäßig komme es aber auch vor, dass Halter ihre Tiere einfach nicht kastrieren ließen und irgendwann ein Anruf käme, wenn sie plötzlich 20 Katzen zu Hause hätten. "Man kann nur permanent wiederholen, wie wichtig es ist, die Tiere kastrieren zu lassen. Sowohl die eigenen als auch die Wildlebenden."

Zimmermann würde sich wünschen, dass sich die Leute früher ans Tierheim wenden. Immer wieder gebe es Anrufer, die berichten, dass ihnen vor mehreren Monaten ein Kätzchen zugelaufen sei, um das sie sich jetzt nicht mehr kümmern könnten, weil sie in den Urlaub führen. "Je früher wir von den Tieren erfahren, desto besser können wir helfen. Dann können wir sie einfangen, kastrieren und vermitteln. Je jünger desto besser."

Eine besondere Hochburg sei in diesem Jahr die Gemeinde Schefflenz. "Da kommen die meisten Katzen her", entnimmt Zimmermann aus den Aufnahmelisten. Auch aus Robern, Elztal und Richtung Hardheim habe man viele Zugänge. Als positives Beispiel hebt Zimmermann die Gemeinde Obrigheim hervor. Von dort kämen auch viele Tiere, aber Bürger wie Gemeinde verhielten sich vorbildlich. "Da hat sich was getan. Das merkt man. Die Finder rufen bei der Gemeinde an und die informiert dann uns. Genau das ist der richtige Weg", lobt die Tierheimleiterin.

Wenigstens sei man bislang von schlimmeren Krankheiten als Katzenschnupfen und Darmparasiten verschont geblieben, bleibt sie optimistisch. Bislang sei es dem Tierheim 2021 gelungen, 54 Vierbeinern ein neues Zuhause zu vermitteln. "Das ist nicht viel. Gerade in Anbetracht dessen, was gerade reinkommt."

Derzeit warten neben 95 Katzen (davon 65 Jungtiere) neun Hunde und zwölf Kaninchen auf Interessenten. "Man sollte sich die Anschaffung eines Tieres im Vorfeld immer gut überlegen", rät Zimmermann. Zu oft hat sie schon erlebt, dass ihre Schützlinge wieder zurückgebracht wurden. "Wenn etwas nicht passt, machen sich leider nicht alle die Mühe, es weiter zu versuchen und eine Lösung zu finden. Dann will man umtauschen – wie beim Mediamarkt", stellt sie traurig fest.

Wie lange der Aufnahmestopp noch dauert, lässt sich momentan nicht abschätzen. "Bevor neue Bewohner einziehen können, müssen ein paar der aktuellen ausziehen", so Zimmermann. Sie hofft, dass es nächstes Jahr besser wird – aber jetzt stellen sie und ihr Team sich erst einmal auf die Herbstkätzchen ein ...