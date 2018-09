In die Untiefen eines Tresorraums führt Kabarettist Claus von Wagner am Samstagabend sein Publikum beim Mosbacher Sommer. Foto: Simon Büttner

Von Peter Lahr

Mosbach. Mit seiner "Theorie des feinen Menschen" gastiert der Kabarettist Claus von Wagner am Samstagabend beim Mosbacher Sommer. Im RNZ-Interview blickt der TV-bekannte Satiriker (nicht nur) auf seinen beruflichen Werdegang zurück. Und auch die Finanzkrise und andere Katastrophen scheinen noch lange nicht abgehakt zu sein.

Sie wuchsen im bayerischen Miesbach auf. Was gab den Ausschlag, sich vom freien Journalisten zum freien Künstler zu entwickeln?

Mein erster Text war eine Nummer darüber, dass ich es in Bayern schwer hatte wegen meines angeblich fehlenden Dialekts. Die hab ich eigentlich nur für mich geschrieben. Die Menschen, die mich damit aufgezogen hatten, sind dann aber später in mein Programm und haben Eintritt dafür bezahlt, dass ich ihnen das um die Ohren haue. Bezahlt zu werden für Kritik und dafür auch noch Applaus zu bekommen. Tut mir leid, aber da kann der Journalismus nicht mithalten.

Ihre Magisterarbeit schrieben Sie über das "politische Kabarett im Fernsehen. Zwischen Gesellschaftskritik und Eigenwerbung. Eine Expertenbefragung." Wen haben Sie damals befragt?

Die Auswahl der zu befragenden Experten fand natürlich streng nach den wissenschaftlichen Kriterien des "Leitfadengestützen Experteninterviews" statt – war aber eigentlich ein Vorwand, um meine Idole zu treffen: Gerhard Polt, Georg Schramm, Volker Pispers, Josef Hader und viele andere. Die Gespräche waren sehr inspirierend. Mit anderen Nerds des Humors über Humor zu diskutieren. Ich war im Satire-Himmel.

Waren die Antworten so überzeugend, dass Sie es ausprobieren wollten?

Ich mache Kabarett, seit ich zwölf bin. In meinem Kopf jedenfalls. Den Anschub durch die Antworten habe ich also gar nicht mehr gebraucht.

Sie waren seit 2012 bei der "Heute Show" im ZDF aktiv und moderieren seit 2014 zusammen mit Max Uthoff "Die Anstalt". Das Produkt langer strategischer Planungen, oder wie kam’s?

In Biografien wird das eigene Leben ja gerne als Ergebnis einer strategischen Planung dargestellt. Ich habe einfach gemacht, was ich liebe - und Glück gehabt. Und Förderer und Förderinnen. Und Pech auch. Das ist genauso wichtig. Und ich hatte die Gnade, in einem Land geboren zu werden, in dem ich ein ebenso zufällig vergebenes Talent auch ausleben kann.

Sie engagieren sich über das Kabarett hinaus auch politisch; riefen kürzlich etwa via Twitter zur ‚Ausgehetzt’-Demo in München auf. Wo sind die Grenzen des Kabaretts?

Ich bin Kabarettist und Bürger. Ich nehme am demokratischen Prozess, den ich in meinem Beruf aufs Korn nehme, natürlich auch teil. Jetzt fällt mir auf, dass ich damit auch automatisch mögliches Objekt für Satire werde. Über die ethischen Implikationen dazu muss ich mir aber erst noch Gedanken machen. Die Grenzen der Satire sind nach derzeitigem Sachstand da, wo sie Staatskrisen auslösen. Oder die des guten Geschmacks derer, die darüber bestimmen.

Im Programm "Theorie des feinen Menschen" wird der Sohn eines Wirtschaftsprüfers im Tresorraum eingeschlossen. Es beginnt eine Abrechnung mit der Finanzkrise, die vom Setting etwas an Platons Höhlengleichnis gemahnt. Ein bewusster Schachzug?

Interessante Deutung: Sie meinen also, die Hauptfigur meines Stückes ist quasi in einer Höhle gefangen und macht Vorhersagen über die Schatten, die an der Wand tanzen und wird am Ende ans Licht der Erkenntnis geführt? So habe ich das bisher eigentlich noch nicht gesehen. Für mich war die knapp werdende Luft im Tresor vielmehr Ausdruck einer Ressourcenknappheit angesichts einer auf Wachstum basierenden Weltwirtschaft. Aber Platon ist auch gut!

Das Wort "fein" verfügt ja über eine gewisse Doppeldeutigkeit. Eine feine Sache ist rundum positiv. Ein feiner Pinkel dagegen eher das Gegenteil. Welche Feinheiten prangern Sie an?

Sie haben die Doppeldeutigkeit erschöpfend erklärt. Genau darum geht es: Ist jemand, der viel Geld durch Spekulationsgewinne erzielt und danach viel spendet, ein feiner Mensch? Oder gilt der Spruch von Pestalozzi: "Wohltätigkeit ist die Ersäufung des Rechts im Mistloch der Gnade."

