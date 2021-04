Haßmersheim. (cao) Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände und Reaktionen: Auf der Landesstraße 588 kam es am Montagabend gegen 17 Uhr zur einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet und sich ein Kleinwagen in der Folge gleich mehrfach überschlug. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Doch der Reihe nach: Der Bus der Linie 828 war von Neckarmühlbach in Richtung Haßmersheim unterwegs. In Höhe der beginnenden Neckarschleife bemerkte der Fahrer die Bremslichter der vor ihm fahrenden Autos zu spät, die anhalten mussten, weil ein forstwirtschaftliches Fahrzeug nach rechts auf einen Feldweg abbiegen wollte. Beim Ausweichmanöver touchierte der Bus leicht einen VW Passat und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Das wiederum wurde einer Fiat-Fahrerin zum Verhängnis, die von Haßmersheim in Richtung Neckarmühlbach unterwegs war. Sie konnte nicht mehr abbremsen und wich mit ihrem Punto nach rechts aus, um nicht frontal mit dem Bus zusammenzustoßen. "Da ein tiefer Graben die Straße und die angrenzende Wiese trennt, überschlug sich die junge Fahrerin nach Zeugenaussagen fünf Mal", erklärte ein Polizeibeamter am Unfallort. Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ebenso ein Fahrgast im Bus, der beim Bremsvorgang gegen eine Stange geschleudert wurde. "Das hätte alles weitaus schlimmer ausgehen können", resümierte der Beamte. Die L 588 war während der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt.