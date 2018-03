Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Nebel - für Filmemacher eine grauenhaft gute Formatvorlage, für Verkehrsteilnehmer eine Herausforderung, für Fotografen eine magisch-mystische Gelegenheit. Erst recht, seit es die Drohnenfotografie gibt und man mit technischer Aufstiegshilfe die Nebeldecke durchbrechen kann. RNZ-Mitarbeiter und Hobbyfotograf Thomas Kottal durfte dieser Tage einen überaus sehenswerten Durchbruch dieser Art feiern. Unweit der Burg Guttenberg ließ er im Morgengrauen seine Drohnen mitsamt Kamera daran aufsteigen - und rückte das mehr als 800 Jahre alte Gemäuer in ein ganz neues und gleichermaßen außergewöhnliches Licht.

Ganz zart und ohne jede Aufdringlichkeit schiebt sich Guttenberg - eine der letzten unzerstörten Stauferburgen in ganz Deutschland - aus dem morgendlichen Nebel, der vom Neckartal aus in die Region wabert. So geschützt wie sie in Kottals Momentaufnahme vom Nebel erscheint, hat sie sich seit ihrer Gründung Ende des 12. Jahrhunderts bis heute erhalten. Nichts ist zerschossen oder zerstört, auch wenn die Guttenberg - wie sich für eine echte Burg gehört - eine durchaus bewegte Geschichte vorweisen kann. Sie war stets bewohnt, wenn auch von unterschiedlichen Burgherren und -frauen. Seit mehr als 500 Jahren (!) ist das Anwesen im Besitz der Freiherren von Gemmingen, aktuell haben rund um den mächtigen Bergfried Bernolph Freiherr von Gemmingen-Guttenberg und seine Familie das Zepter in der Hand.

Vor dem Hintergrund der neuen Bild-Perspektiven interessant: Auch der Gründervater der Deutschen Greifenwarte, die Besucher seit 1970 auf der Burg Guttenberg besuchen können, war ein begeisterter Fotograf. Der international anerkannte und geschätzte Ornithologe Claus Fentzloff, der sich seit den 1960er-Jahren vor allem für die Raubvögel einsetzte, startete seine nicht alltägliche Karriere im Jahr 1948 als Tierfotograf. 70 Jahre später ist sein Wirken insbesondere auf der Burg Guttenberg in beeindruckender Form präsent. Unzählige Besucher jedes Alters kommen jedes Jahr nach Neckarmühlbach, um die wohl einmaligen Vorführungen mit frei fliegenden Adlern, Geiern und Eulen zu erleben. Die kreisen mal ganz dicht über den Köpfen der Besucher, bei guter Thermik aber auch ganz hoch am Himmel oder weit übers Neckartal bis in den Odenwald.

Wenn die eleganten Räuber der Lüfte starten, hat sich der Nebel meist schon gelichtet. Und doch: An der mystischen Morgenstimmung, die Thomas Kottal an der Burg Guttenberg festgehalten hat, hätte sicher auch Raubvogel-Vater und Foto-Enthusiast Claus Fentzloff (Ende 2017 im Alter von 93 Jahren verstorben) Gefallen gefunden.