Von Stephanie Kern

Schefflenz. Im ganzen Rathaus fand sich am Donnerstagabend kein freier Stuhl mehr - so groß war die Resonanz auf die Bürgerversammlung, zu der die Gemeindeverwaltung nach Mittelschefflenz eingeladen hatte. Dabei ging es weniger um Reden der "üblichen Honoratioren", sondern um die Ideen, Anregungen und Anliegen der Bürger selbst.

Bereits zum zweiten Mal fand die Veranstaltung in Schefflenz nach den konzeptionellen Vorgaben des "Welt-Cafés" statt und die Themen Wohnbauentwicklung und Ortsdurchfahrt Oberschefflenz (Bundesstraße B292) trafen genau den Nerv der Schefflenzer. Etwa 100 Interessierte waren gekommen, um Ideen auszutauschen, sich einzubringen und an Lösungen zu arbeiten.

Bürgermeister Rainer Houck eröffnete die Diskussionsrunde(n) an verschiedenen Tischen mit zwei Eingangsstatements zu den genannten Themen. "Die Frage, der wir uns heute beim Thema Wohnbauentwicklung stellen, ist, welche Wohnbauformen bei uns gefragt sind und welche Schwerpunkte wir in der künftigen Weiterentwicklung setzen sollen", meinte Houck. Neben den aktuell geplanten neuen Bauplätzen auf dem Gelände des ehemaligen Roedderheims in Oberschefflenz, will man von Verwaltungsseite gerne ein neues Baugebiet im "Lehnlein" in Mittelschefflenz erschließen. 60 Bauplätze könnten hier entstehen. "In der Diskussion wurde deutlich, dass aber auch ein beachtlicher Bedarf an Geschoss-Wohnungsbau bzw. Mietwohnraum gesehen wird", resümierte Houck.

An einem eigenen Tisch stellte sich auch noch einmal ein Investor den Fragen der Anwohner des Lerches. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatten sie ihrem Ärger über ein geplantes Sieben-Parteien-Wohnhaus Luft gemacht. Dennoch war an diesem Tisch die interessierte Öffentlichkeit in der Mehrheit, welche die Möglichkeit nutzte, sich über das Bauvorhaben genauer zu informieren.

Das Thema, das die Schefflenzer aber schon seit Jahren beschäftigt, ist die Ortsdurchfahrt Oberschefflenz: Die Verkehrsbelastung ist zwar hoch, aber zu niedrig für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. "Die Verwaltung setzt in der jährlich mit dem Landratsamt Fachdienst Straßen durchgeführten Verkehrsschau den Punkt Ortsdurchfahrt Oberschefflenz immer wieder auf die Liste.

Auch persönlich ist es mir ein Anliegen, hier unsere Möglichkeiten als Gemeindeverwaltung voll auszuschöpfen und den kommenden Generationen eine gute Lebensqualität in Oberschefflenz und entlang der Straße zu bieten", betonte Houck eingangs. Auch zu diesem Thema habe es einige gute Ergebnisse gegeben, so der Bürgermeister im Nachgang. Etwa, dass ein Blitzer am Ortseingang aus Richtung Auerbach kommend gewünscht wird.

Die Gemeinde will auch das Thema Ortsumfahrung wieder aufgreifen. Aber: "Jeglicher Eingriff in den fließenden Verkehr fällt in die Zuständigkeit des Bundesverkehrsamts. Diese übergeordnete Verkehrsbedeutung und die Zuständigkeit beim Bund gibt den betroffenen Gemeinden nur wenige Möglichkeiten, in den fließenden Verkehr einzugreifen", so Rainer Houck.

"Die Straße als Ortsmittelpunkt verliert durch den Verkehr. Viele versuchen, die Straße zu meiden, dadurch finden Begegnungen im Ort gar nicht erst statt", sind Gemeindeoberhaupt und Bürger überzeugt. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Verwaltung wollen Interessierte nun auch eigens einen Arbeitskreis zum Thema B292 gründen, um "am Thema dran zu bleiben". Michaela Knapp vom Ordnungsamt in Schefflenz beantwortete derweil etliche Fachfragen zum Thema B292. "Die Ergebnisse zeigen die Betroffenheit in der Bevölkerung - und das kann man als politisches Zeichen sehen", erklärte Houck noch.

Die Ideen wurden während der Diskussionsrunden von den zahlreich vertretenen Gemeinderäten gesammelt und anschließend dem Plenum vorgetragen. "Diese Veranstaltungen entwickeln sich toll, das würde man in einer Frontalveranstaltung nie hinbekommen", ist Houck überzeugt. Denn, so der Bürgermeister, nicht jeder traue sich, vor 100 Fremden das Wort zu ergreifen - durch das "Welt-Café-Konzept" komme allerdings jeder zu Wort. "Jeder kann sich so äußern. Die Bürger haben richtig toll gearbeitet und konstruktiv diskutiert", zeigte sich Bürgermeister Houck zufrieden. Die Ergebnisse sollen nun von der Verwaltung gesammelt und auf ihre Umsetzbarkeit überprüft werden.