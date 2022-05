Von Noemi Girgla

Schwarzach. Die Bürgermeisterwahl im Oktober, der Haushaltsplan 2022, der Naturkindergarten sowie das neue Freibad waren die großen Punkte, über die der Schwarzacher Gemeinderat am Mittwochabend zu beraten hatte.

Gleich zu Anfang verkündete Bürgermeister Mathias Haas seine erneute Kandidatur für die Stelle des Rathauschefs und erklärte sich noch im selben Atemzug für den ersten Tagesordnungspunkt befangen. So oblag es dem ersten Bürgermeisterstellvertreter, Alexander Brauch, mit dem Gremium den Termin für die Neuwahl festzulegen, über Zeitpunkt und Form der Stellenausschreibung zu beschließen und den Gemeindewahlausschuss zu bilden. Kurz zusammengefasst: Am 16. Oktober wird in Schwarzach gewählt, eine etwaige Neuwahl steht am 30. Oktober im Kalender der Gemeinde. Ausgeschrieben werden soll die Stelle am 15. Juli, bewerben können sich die Kandidaten bis 19. September.

Den Entwurf des Haushalts stellte Haas dann wieder selbst vor. Man will die Haushaltskonsolidierung fortsetzen, die 2020 beschlossen wurde. Die Sanierungsprojekte seien größtenteils abgerechnet und Kredite würden in diesem Haushaltsjahr nicht benötigt, was sich bei der unsicheren Zinsentwicklung als großer Vorteil erweisen könnte, teilte der Bürgermeister mit.

Im Ergebnishaushalt ist ein negatives Ergebnis von 75.200 Euro ausgewiesen. Hier stehen Einnahmen von 7.365.300 Euro Ausgaben von 7.440.500 Euro gegenüber. Gestiegene Energie- und Personalkosten stehen nun zu erwartenden normalen Einnahmen im Wildpark und einer vollen Saison im nagelneuen Freibad entgegen. Auch geringere Kosten im Bereich des katholischen Kindergartens und des Hauses Wiesengrund würden sich bemerkbar machen, während der kommunale Kindergarten im Gegenzug weiter wachse, was sich in den Planzahlen spiegele. Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen wüchsen insbesondere mit der Freibaderöffnung.

Mit den Investitionen 2022 will die Gemeinde die Sanierungsarbeiten und das Gemeindeentwicklungskonzept abschließen. Es sei davon auszugehen, dass diese Arbeiten durch die im Haushalt erwirtschafteten Mittel und Zuschüsse finanziert werden könnten, sodass von einer Kreditaufnahme abgesehen werden kann. Denn während die Gemeinde auf der Einnahmeseite des Finanzhaushalts 1.970.100 Euro vermerkt, werden 1.613.000 Euro ausgegeben.

"Der Haushalt ist auf dem Weg der Besserung, der Höhepunkt der Verschuldung ist erreicht", stellte Haas fest. Zwar sei man noch deutlich von der Mindestliquidität entfernt, doch habe die Höhe der Rücklage sich im vergangenen Jahr stark verbessert. Im Jahr 2022 wird man den Stand der Rücklage weiter verbessern können, um 426.900 Euro. Haas rechnet damit, dass man bis 2025 über der Mindestliquidität liege. Kredite konnten so zu weiterhin sehr günstigen Konditionen erheblich reduziert werden.

Für die Erschließung des dritten Bauabschnitts des Neubaugebiets Brestlich sei in Rücksprache mit der Kommunalaufsicht eine kurzfristige Finanzierung vorgesehen, die aber binnen weniger Jahr zurückgezahlt werden soll. Die Hauptlast ist für 2023 und 2024 eingeplant, die ersten Einnahmen ab 2024/25. Der Gemeinderat erteilte die Freigabe des Entwurfs, dieser geht nun an die Rechtsaufsichtsbehörde.

Unter den Zuhörern der Gemeinderatssitzung befand sich auch Jörg Huber, Pädagogischer Vorstand der Johannes-Diakonie. Dieser hatte einen Antrag zur Aufhebung der Begrenzung des Zuschusses für den "Naturkindergarten Wald- und Wiesenwichtel" durch die Gemeinde eingereicht. Hintergrund: Der Naturkindergarten in der Trägerschaft der Johannes-Diakonie ist Bestandteil des Kindergartenbedarfsplanes der Gemeinde Schwarzach. 2018 stimmte der Gemeinderat zur Finanzierung einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 78 Prozent zu – allerdings wurde dabei auch ein jährlicher Höchstbetrag von 120.000 Euro festgelegt.

Huber bat nun um die Aufhebung dieses Höchstbetrags. Aufgrund von Tarif- und Sachkostensteigerungen würden sich die Kosten für den Naturkindergarten erhöhen. Die starre Deckelung bewirke nun eine kontinuierliche Absenkung des vereinbarten Betriebskostenzuschusses von 78 % und unterschreite ihn mit zunehmender Tendenz. "Die Darstellung der Johannes-Diakonie ist nachvollziehbar", meinte Haas. Dennoch stelle sich die Frage, ob man sich das zusätzliche Geld leisten könne und wolle, was zu Diskussionen und unterschiedlichen Stellungnahmen der Räte führte.

Nachdem der spontane Antrag von Bürgermeisterstellvertreter Alexander Brach, die Deckelung ab sofort entfallenzulassen, abgelehnt wurde, einigte sich das Gremium mehrheitlich auf einen "Halbschritt auf die Johannes-Diakonie zu" bzw. einen "salomonischen Vorschlag" wie Haas es bezeichnete. Der Deckelungsbetrag wird für das laufende Jahr auf 125.000 Euro erhöht, ab 2023 soll die Deckelung gänzlich wegfallen.