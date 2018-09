Steffen Walter (l.) und René Friedrich (r.) wollen auf Peter Keller im Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Binau folgen. Vor vollem Haus stellten sich die Kandidaten am Donnerstagabend den Bürgern vor. Gewählt wird am 3. Dezember. Foto: kö

Binau. (kö) Was ein guter Bürgermeister alles erledigen muss, weiß wohl kaum einer besser als Binaus Gemeindechef Peter Keller. Der dienstälteste Bürgermeister im Kreis geht nach 32-jähriger Amtszeit im Februar in den Ruhestand und hat nun als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses die Aufgabe, die Wahl seines Nachfolgers vorzubereiten. Was auf den alles zukommt, verpackte der amtierende Binauer Schultes in ein Gedicht von Wilhelm Busch und sorgte so am Donnerstagabend für ein humoriges Finale der öffentlichen Kandidatenvorstellung in der Sporthalle. Über 200 Bürgerinnen und Bürger - es musste sogar "nachbestuhlt" werden - waren gekommen, um die Bewerber René Friedrich und Steffen Walter, beide aus Binau stammend und als Diplom-Verwaltungswirte "Männer vom Fach", in Augenschein zu nehmen.

Nach der Begrüßung durch Peter Keller stellte sich zunächst René Friedrich vor. Der Kämmerer der Gemeinde Binau, am Wahltag (3. Dezember) wird er 37 Jahre alt, ist verheiratet, Vater einer Tochter und wohnt in Lohrbach. "Weil in Binau kein passendes Haus für unsere junge Familie zu finden war", so Friedrich, der sich - so er zum Bürgermeister gewählt wird - dem Thema Wohnraum verstärkt annehmen will. Obwohl er in Lohrbach wohnt, ist er in vielen Binauer Vereinen aktiv. Zwar hat er seine Fußballerkarriere mit der selbst gesteckten Altersgrenze von 33 Jahren beendet, doch für die örtliche Feuerwehr ist er weiter "Feuer und Flamme".

Er und seine Frau sind aktive Wehrangehörige, zudem steht er dem Förderverein der Wehr vor. "Ich fühle mich wohl in Binau", so Friedrich, der das Motto "Aus Binau.Für Binau" als roten Faden seiner Bewerbung sieht. Es gelte, die Selbstständigkeit der kleinen Kommune und deren Infrastruktur u. a. durch den direkten Draht zur Schul- und Kindergartenleitung zu erhalten. Lob gab’s von ihm für den Donnerstagsmarkt und die örtliche Gastronomie. Ein offenes Ohr habe er jederzeit für die Senioren; und deren Belange sieht er auch mit dem neuen seniorengerechten Zugang zum Rathaus berücksichtigt. "Klar" sei es, so Friedrich, dass man bei den neuen Internetmöglichkeiten dran bleiben müsse und "Hotspots" die Attraktivität des Orts für die Jugend steigern könnten.

Danach trat Steffen Walter ans Mikrofon. Er ist 45 Jahre alt, verheiratet, hat vier Stiefkinder und wohnt in Aglasterhausen. Allerdings will er in den nächsten Jahren das Haus der Familie umbauen und wieder nach Binau ziehen. Während er beruflich nach Heidelberg ins Universitäts-Klinikum pendelt, wo er nach ersten Erfahrungen in Kommunalverwaltungen derzeit im Projektmanagement für Förderprojekte involviert ist, lebt er seine Liebe zur Musik in seiner Heimatgemeinde aus. Er ist spielt seit 35 Jahren im Posaunenchor Binau und ist schon ein Jahrzehnt lang dessen musikalischer Leiter.

Dabei ist er auch für die Ausbildung von Jugendlichen verantwortlich. Sonntags findet man ihn an der Kirchenorgel, und bei den Obst- und Gartenfreunden ist er ebenso Mitglied wie im Förderverein Kindergarten sowie beim Förderverein für Kirchenarbeit. Ein intaktes Vereinsleben sei wichtig, so Walter, der weiß, dass man dafür viele Menschen braucht, die an einem Strang ziehen. Erfahrungen in Entscheidungsgremien habe er im Kirchengemeinderat und im Bezirkskonvent erworben. Auch Steffen Walter, der "von außen" neuen Input in die Verwaltungsarbeit bringen will, sieht als erstes Ziel an, die Selbstständigkeit Binaus und die Infrastruktur mit Schule und Kindergarten vor Ort zu erhalten. "Ich bin mir der Verantwortung dieses Amtes bewusst", so Walter , der als "erster Bürger" der Gemeinde für alle Belange ein offenes Ohr haben will.

Nach der Einzelvorstellung - beide Vorträge wurden mit Applaus belohnt - rief Peter Keller zur Fragerunde auf. Dabei ging es unter anderem um die Themen Öffentlicher Personennahverkehr, mögliche Baugebiete oder Friedhofshalle, auch ein innerörtliches Müllärgernis wurde erörtert. Die beiden Bewerber beantworteten die sachlichen Fragen abwechselnd und erhielten für ihre Statements auch mal spontan Applaus. Den gab’s übrigens auch für eine Bürgerin, die eine 30er-Zone in den Hauptdurchgangsstraßen der Gemeinde forderte.

Nachdem der bürgerschaftliche "Fragepool" abgearbeitet war , schloss Wahlleiter Keller mit dem Dank an die beiden Protagonisten René Friedrich und Steffen Walter die Info-Veranstaltung. Jetzt haben 1140 Binauer am Sonntag, 3. Dezember, die (Bürgermeister-) Wahl.