Buchen/Obrigheim. (schat) Er war ein toller Sportsmann, ein beliebter wie kompetenter Pädagoge – und einfach ein angenehmer Mensch. Allzu früh muss man nun dennoch Abschied nehmen, von Heiko Hinninger aus Obrigheim, der im Alter von 56 Jahren infolge einer schweren Krankheit verstorben ist.

Mit Hinninger verliert seine Familie nicht nur einen fürsorglichen Sohn, Ehemann, Vater und Bruder, sondern die Helene-Weber-Schule in Buchen auch ihren engagierten stellvertretenden Schulleiter.

Seit 2001 war der passionierte Sportler dort im Dienst, 2012 wurde er zum Studiendirektor ernannt, übernahm die stv. Schulleitung. Als Lehrer tätig war er bereits seit 1996, für 25 Jahre im Schuldienst wurde er 2020 ausgezeichnet. Besondere Verdienste erwarb sich Heiko Hinninger beim Aufbau des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums an der Buchener Schule. Seine fachliche Kompetenz bereicherte er mit Empathie und einem gewinnenden Wesen, die Förderung von Schülerinnen und Schülern war ihm stets oberstes Ziel, für die Anliegen der Heranwachsenden hatte er immer ein offenes Ohr. "Unsere Schule verliert eine außerordentlich engagierte Persönlichkeit, die den Charakter unseres Schullebens geprägt hat, wie kaum ein anderer", so Schulleiter Christof Kieser. Heiko Hinninger werde der Schulgemeinschaft weiter Orientierung geben "und uns dadurch unvergessen bleiben". Am Montag nahm man an der Schule in einer bewegenden Erinnerungsstunde Abschied. Auch als Sportler war Hinninger erfolgreich und überaus geschätzt. Fairplay war für den Fußballer Hinninger – u.a. für die SpVgg Neckarelz, den FV Mosbach und den SV Obrigheim am Ball – mehr als nur ein Slogan, bei allem Einsatz, der ihn ebenfalls immer auszeichnete. An der Helene-Weber-Schule wird man dem viel zu früh Verstorbenen ebenso ein ehrendes Andenken bewahren wie in den Vereinen, in denen Heiko Hinninger aktiv war. Unsere Anteilnahme gilt der Familie.