Buchen. (ahn) "Das Ziel der Funktionalität wurde erreicht, darüber hinaus ist es auch noch optisch ansprechend geworden", brachte der Direktor des Amtsgerichts Buchen, Gerd Eggert, das Ergebnis der siebenjährigen Sanierungsarbeiten am Gebäude des Buchener Amtsgerichts auf den Punkt. Am heutigen Donnerstag wurde es im Kreise prominenter Gäste aus Justiz und Politik vom Baudirektor des Heilbronner Amts für Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Frank Berkenhoff, offiziell übergeben.

Nachdem dieser in Vertretung des erkrankten Leitenden Regierungsdirektors Ingo-Michael Greiner die geladenen Gäste begrüßt hatte, streifte er in einer kurzen Rückschau die Geschichte des Gebäudes: Nach sieben Jahren Bauzeit sei 1855 durch den Architekten August Mosbrugger ein Bauwerk entstanden, das über Jahrhunderte gut überleben konnte. Sieben Jahre habe auch die nun fertiggestellte Sanierung gedauert, die sich über drei Bauphasen erstreckte. Das Land Baden-Württemberg habe dabei die beachtliche Summe von über 1,2 Millionen Euro investiert.

Und das zu Recht: Denn das Ergebnis sei "ganz hervorragend" geworden, auch wenn die Sanierung im laufenden Betrieb ein Gewaltakt gewesen sei. Dennoch sei der Spagat zwischen einer hellen und freundlichen Atmosphäre einerseits sowie die Ausstrahlung einer gewissen Würde andererseits gut gelungen. "Nach den Sanierungsarbeiten kann man sich noch wohler fühlen als vorher", attestierte der Baudirektor.

Der Präsident des Landgerichts Mosbach, Reiner Hettinger, hob die Wichtigkeit der Investitionen in kleinere Gerichtsstandorte hervor, wie etwa das erst kürzlich sanierte Gericht in Mosbach und nun eben auch in Buchen. Denn diese zählten, gemessen an der Zahl des eingesetzten Personals und den Verfahrenslaufzeiten, zu den leistungsstärksten in Baden-Württemberg: So dauere etwa ein Verfahren beim Strafrichter im Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Durchschnitt 3,6 Monate, in Buchen benötige man für das gleiche Strafverfahren nur einen Monat - und das mit geringerem Personaleinsatz.

Deshalb sei er stolz auf das Buchener Amtsgericht und dies nach dem Umbau mit der gelungenen baulichen Funktionalität umso mehr, auch "weil das Amtsgericht zukunftsfähig gemacht wurde."

Wie eingangs erwähnt, betonte Gerd Eggert die neue Funktionalität und Attraktivität des Gebäudes. "Die Renovierung ist gelungen: Es ist zweckmäßig für die Arbeit in einer funktionalen und angenehmen Umgebung geworden. Es liegen Welten zwischen vorher und jetzt."

Nun gebe es schallisolierte Fenster, eine funktionierende Pelletheizung sowie Brandschutz- und Sicherheitstüren, die allerdings nicht als solche auffielen. Besonders der neue Sitzungssaal findet das Wohlgefallen des Direktors: Die Optik und vor allem die weitaus verbesserte Akustik sei ein enormer Vorteil zu vorher.

Abschließend bedankte er sich bei allen Beteiligten: "Wir haben alle zusammen gearbeitet, wir sind ein richtig gutes Team." Der Erste Landesbeamte, Dr. Björn-Christian Kleih, fand - auch im Namen des Landrates Dr. Achim Brötel - ebenfalls lobende Worte für die Verbesserungen: "Die gewählte Form der Selbstdarstellung des Staates ist hier gelungen." Sie sei auch ein Garant für gute und schnelle Entscheidungen.

Abschließend unterstrich der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Buchen, Martin Hahn, die Bedeutung des Gerichts: "Das Amtsgericht gehört zu Buchen und Buchen zum Amtsgericht." Die eigentliche Arbeit im Gericht laufe geräuschlos ab, ähnlich wie die Sanierungsarbeiten in den letzten Jahren. Nun sei man, etwa auch mit dem behindertengerechten Zugang über den Hinterhof, auf der Höhe der Zeit. "Es ist ein zeitgemäßer und moderner Arbeitsplatz geworden." Im Anschluss übergab der Baudirektor Frank Berkenhoff das renovierte Amtsgericht an dessen Direktor Gerd Eggert, bevor man sich zum Sektempfang einfand.