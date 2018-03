Brand in Aglasterhausen. ​Archivfoto: sinsheim.tv/Buchner

Mosbach/Aglasterhausen. (rnz/mare) Im Oktober 2017 war das Vereinsheim des Kraftsportclubs "Barbarians" in Aglasterhausen in Flammen aufgegangen. Schnell war klar: Es war Brandstiftung. Und der Brandstifter stellte sich und wurde vom Landgericht Mosbach wegen schwerer Brandstiftung zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Dagegen hat nun die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Das teilt das Landgericht ohne Angaben von Details mit.

Rückblick: Neun Menschen waren bei dem Brand verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Mädchen. Gegen 23 Uhr war der Brand am 24. Oktober entdeckt worden, der Rauch war auch in die oberen Etagen, wo sich die Verletzten aufhielten, gezogen. Am Gebäude entstand Sachschaden von etwa 150.000 Euro.

Der 26-jährige Brandstifter wurde dann wegen versuchten Mordes angeklagt. Daraus wurde dann aber Anfang März schwere Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung beantragt. Die Nebenklage schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an.

Die Verteidigung des 26-Jährigen beantragte eine Verurteilung von zwei Jahren zur Bewährung wegen schwerer Brandstiftung. Nach dem Urteil wurde der Haftbefehl gegen den Angeklagten in Vollzug gesetzt.