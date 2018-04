Neckarelz. (schat) Viel Rauch, kaum Schaden. Der Brand beim Mosbacher Entsorgungsunternehmen Inast hat am frühen Sonntagmorgen zunächst für Aufregung gesorgt, eine dicke, hartnäckige Rauchwolke zog sich von Neckarelz aus Richtung Mosbacher Innenstadt. Am Entsorgungszentrum in der Industriestraße war ein Feuer ausgebrochen, sicherheitshalber wurde - unter anderem über eine spezielle Katastrophenwarn-App - empfohlen, vorübergehend und sicherheitshalber Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Messungen mit dem eigenen Gerätewagen Umwelt konnte man seitens der Feuerwehr Mosbach aber Entwarnung geben. "Gestank: ja, Schadstoffe in der Luft: nein", fasst Gesamtkommandant Detlev Ackermann die rasch gewonnenen Erkenntnisse zusammen, die Messwerte seien allesamt unauffällig gewesen. Vollständig gelöscht waren die in Brand geratenen gemischten Bau- und Abbruchabfälle (so die Auskunft von Inast) gegen 14 Uhr, konkretisiert Detlev Ackermann, angerückt war die Feuerwehr nach Alarmierung bereits kurz vor 6 Uhr am Morgen.

Auch in Sachen Brandursache sieht man inzwischen klarer. "Aller Wahrscheinlichkeit nach war es Selbstentzündung", sagt Detlev Ackermann. Echten Sachschaden gibt es trotz Feuer nicht, schließlich handelt es sich beim Brandgut um Abfälle. Arbeit hatte man durch das Feuer aber nicht nur bei der Feuerwehr (am Sonntag mit 60 Mann im Einsatz), sondern auch beim Entsorgungsunternehmen Inast. Den ganzen Montag über war man dort hauptsächlich mit der Auf- und Abarbeitung des Brandes beschäftigt.