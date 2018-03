Feuer soll ein 26-Jähriger im Oktober 2017 im Vereinsheim der "Barbarians" in Aglasterhausen gelegt haben. Nun muss er sich unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht in Mosbach verantworten. Archiv-Foto: Stefan Weindl

Mosbach/Aglasterhausen. (rnz/sta) Versuchter Mord in neun Fällen sowie besonders schwere Brandstiftung - das sind die Vorwürfe, die vonseiten der Staatsanwaltschaft Mosbach gegen einen 26-jährigen Angeklagten erhoben werden. Der junge Mann hatte Ende Oktober 2017 in einem Vereinslokal im Ortskern von Aglasterhausen Feuer gelegt - und muss sich nun am 5. März vor dem Schwurgericht des Landgerichts Mosbach verantworten.

Die Geschehnisse jenes 24. Oktobers im Rückblick: Gegen 22.35 Uhr soll sich der Angeklagte in die Vereinsräume in der Mosbacher Straße in Aglasterhausen begeben begeben haben, zu denen er als Mitglied des dort ansässigen Kraftsportclubs Zugang hatte. Der Angeklagte habe gewusst, so die Staatsanwaltschaft, dass sich in den Wohnungen im selben Gebäude über den Vereinsräumen neun Bewohner aufhielten. In der Absicht, sich das Leben zu nehmen, habe der junge Mann im Vereinslokal aufgefundenen flüssigen Grillanzünder über einen im Thekenbereich abgestellten Tintenstrahldrucker geschüttet und diesen angezündet. Kurze Zeit später habe er seinen Entschluss, sich umzubringen, aufgegeben und die Vereinsräume verlassen, ohne sich um den im Thekenbereich entstandenen Brand zu kümmern.

Dabei habe er in Kauf genommen, so die Anklage weiter, dass sich das Feuer auf das ganze Gebäude ausbreiten und die wegen der Nachtzeit bereits schlafenden Bewohner des Hauses sterben könnten. Anschließend soll der 26-Jährige zum Gerätehaus der Feuerwehr in Michelbach, deren Mitglied er war, gefahren sein. Um sich dann, nachdem der Brand um kurz nach 23 Uhr gemeldet worden war, am Löscheinsatz zu beteiligen.

Die Bewohner der Wohnungen über den Vereinsräumen hätten sich aus eigener Kraft rechtzeitig vor dem Eintreffen der Feuerwehr retten können. Sieben davon sollen jedoch leichte Rauchvergiftungen erlitten haben, ein fünfjähriges Mädchen sei über Nacht im Krankenhaus beobachtet worden, bei zwei Bewohnern bestünden "psychische Nachfolgen". Durch die Rauchentwicklung wurde das Haus für geraume Zeit nicht bewohnbar, der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 150.000 Euro.

Unmittelbar nach dem Brand war man zunächst von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer ausgegangen. Die polizeilichen Ermittlungen führten dann aber zu dem 26-Jährigen, der aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Mosbach seit 2. November in Untersuchungshaft sitzt. Das Schwurgericht wird bei der öffentlichen Verhandlung am 5. März mit dem Vizepräsidenten des Landgerichts Dr. Ganter, zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt. Zum Termin sind 13 Zeugen, ein Sachverständiger sowie fünf Nebenkläger geladen.