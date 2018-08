Waldmühlbach. (rnz) Der "Ideentreff" Waldmühlbach hat seinem Namen alle Ehre gemacht und mit einer großartigen Idee etwas angestoßen, das Alt und Jung zugute kommt: einen Mehrgenerationenplatz mitten im Dorf. Die Gemeinde Billigheim griff die Initiative dankbar auf. So wurde die Idee in die Tat umgesetzt und der nun fertiggestellte Platz am Sonntag mit einem bunten Fest eingeweiht.

Auf dem Gelände des ehemaligen Dorfspielplatzes ist in idyllischer Landschaft ein Ort für alle Generationen entstanden. Hier kann man sich treffen, plaudern und gemeinsam sportlich betätigen. Es gibt spezielle Angebote für Kleinkinder (unter anderem einen Sandkasten und Wipptiere), Kinder (Klettergerüst mit Rutsche, Kletterwand und Seilbahn) und Senioren (Fitnessgeräte) sowie viele Sitzgelegenheiten, die zum gemütlichen Verweilen einladen. Zur Feierstunde fanden sich zahlreiche Kinder, Jugendliche und Senioren auf dem Festgelände ein.

In seiner Ansprache würdigte Bürgermeister Martin Diblik das Geschaffene und alle Mitwirkenden. Landrat Dr. Achim Brötel lobte: "Das, was hier entstanden ist, ist von der Idee bis hin zur Realisierung aber in der Tat auch ein ganz ausgezeichnetes Beispiel dafür, was Bürgersinn und Bürgergeist alles bewirken und bewegen können, wenn man die Dinge mit Herz und Verstand selbst in die Hand nimmt." Auch die Vorsitzende des "Leader-Vereins Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv", Heiligkreuzsteinachs Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, würdigte die Initiative des Ideentreffs. Erst durch die Leader-Förderung war das Gemeinschaftsprojekt finanzierbar geworden.

Dip.-Ing. Bruno Kuk vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung IFK in Mosbach gab einen Überblick über die bauliche Entstehung, den kirchlichen Segen gaben Pater Marius Schymos und Pfarrer Oliver Schüle dem neuen Platz mit all seinen Gerätschaften.

Musikalische Glanzpunkte des Festaktes setzten die Kinder des Kindergartens, der katholische Kirchenchor und der Musikverein Waldmühlbach. Für den Verein Ideentreff sprach Klaus Stark Dankesworte und leitete zur "Freigabe-Aktion" über. Zur offiziellen Eröffnung durchtrennten die Festredner, die Geistlichen und die drei Vorsitzenden des Vereins Ideentreff gemeinsam die Bänder und ließen 99 bunte Luftballons in den Himmel aufsteigen.

Für die Festgäste hatte sich der Ideentreff einiges ausgedacht: Zwei Festzelte waren auf der grünen Wiese aufgestellt, eine Kinderschmink-Aktion und ein Luftballonwettbewerb gab es für die Kleinen, eine Kaffee- und Kuchenbar für alle und natürlich erfreuten die Gerätschaften des neuen Platzes Alt und Jung.

Die Einweihung war eine rundum schöne Veranstaltung, die den Besuchern sicher lange in Erinnerung bleiben dürfte. Ein besonderer Dank galt abschließend allen Mitwirkenden, Unterstützern sowie den Helferinnen und Helfern.