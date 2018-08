Billigheim-Sulzbach. (pol/mün) Drei Schwerverletzte forderte die Explosion eines Petroleumkanisters am Sonntag gegen ein Uhr in Billigheim-Sulzbach. Ein 51-jähriger hatte laut Polizei Petroleum in ein Tischfeuer geschüttet. Doch das war nicht aus.

Der Petroleumkanister entzündete sich und explodierte. Dabei wurden der 51-Jährige und sowie zwei seiner Gäste im Alter von 43 und 37 Jahren schwer verletzt.

Zwei der Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in Kliniken gebracht, einer mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.