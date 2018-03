Einen wuchtigen Treppenanbau nebst Aufzug an der Nordseite des historischen Rathauses in Billigheim kann sich mancher nicht vorstellen, aber ein zweiter Fluchtweg muss her. Foto: Brinkmann

Waldmühlbach. (ub) Gemeinderat, die Zweite: In Billigheim gab es neben Haushaltsplänen und Jahresrechnungen noch weitere Themen zu erörtern. Die steile Straße "Schloßberg" in Allfeld ist bei dem Unwetter im Jahr 2016 arg gebeutelt gewesen und bisher nur notdürftig wieder hergestellt. Nun werden Neugestaltung und Ausbau in Angriff genommen. Der Verwaltung lagen fünf Angebote für die ausgeschriebenen Bauleistungen vor. Die günstigste Variante in Höhe von 523.000 Euro (Firma Demirbas) fand die einhellige Zustimmung des Gemeinderats. Eine weitere Bauleistung betrifft die Herstellung eines Löschwasserbehälters in Waldmühlbach. Auch hier entschied man sich einstimmig für den günstigsten Anbieter (Meny-Bau), der den unterirdischen Behälter für 107.000 Euro bauen wird.

"Erschrocken" zeigte sich CDU-Rat Daniel Fichter als er den Entwurf für eine Treppenanlage am alten Rathaus in Billigheim zu sehen bekam. "Über den Betonschacht müssen wir reden." Der aus Brandschutzgründen notwendige zweite Fluchtweg soll über eine Treppenanlage an der Nordseite des historischen Rathauses entstehen, zusätzlich ist an einen Aufzug gedacht. Zu beschließen war in der Sitzung in Waldmühlbach jedoch zunächst einmal ein Ingenieurvertrag mit dem Architekturbüro Lothar Schmidt, was bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung erfolgte.

Im Katastrophenfall soll die Bevölkerung mit Sirenen gewarnt werden können. Es gibt sie in allen fünf Ortsteilen. Doch nur in Katzental können damit auch Sprachdurchsagen gemacht werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, vier Sirenen mit Sprachdurchsagen anzuschaffen.

Wer Bauaushub abliefern möchte, kann dies in der Erddeponie Katzental tun. Nach Anmeldung und Bezahlung. Betrieben wird die Anlage von der Kommune, die seit 2010 die Gebühren nicht mehr angepasst hat. Das wurde nun beschlossen, mit dem nun festgelegten Preis von 10,50 Euro pro Kubikmeter ist man immer noch günstiger als umliegende Deponien.

Aus den Reihen der Bürger gab es Anfragen wegen der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses Waldmühlbach und der Reinigung seines Hallenbodens. Küchenausstattung und Wiederbeschaffung von Turnmaterialien waren weitere Themen. Die historische Fußgängerbrücke im Billigheimer Schlossgarten beschäftigte die Bürgerschaft und damit den Rat einmal mehr, ebenso (fehlende) Müllgefäße für Hundekot, Unterstützung von Gewerbetreibenden sowie ein Defibrillator in Waldmühlbach.