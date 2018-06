Billigheim. (dpa/lsw) Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto am Dienstagabend gestorben. Der Mann war gegen 18.35 Uhr auf der Landstraße L526 von Billigheim in Richtung Allfeld unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern kam und auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Audi.

Der 46-jährige Motorradfahrer erlitt schwerste Beinverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Das Motorrad fing Feuer und brannte völlig aus. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der 43-jährige Audi-Fahrer wurde schwer verletzt. Sein Audi ist ein Totalschaden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Die Landesstraße war bis etwa 22.15 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Billigheim war mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Rettungsdienste waren unter anderem mit einem Notarzt und weiteren Helfern im Einsatz.