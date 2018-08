Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Rutsch aus der Mitte der Gesellschaft ins Nichts geht manchmal schnell. Das weiß man nicht nur, aber vor allem auch bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg. Die kommt früher oder später ins Spiel, wenn Menschen - aus welchen Gründen auch immer - straffällig werden und sich vor Gericht wiederfinden. Bei günstiger Sozialprognose und Bewährungsstrafe oder nach Verbüßung des überwiegenden Teils einer Gefängnisstrafe sollen Bewährungshelfer den Straffälligen unterstützen, ihn einerseits kontrollieren, anderseits aber auch (praktische) Hilfestellung geben. Das Ziel ist dabei immer das gleiche: einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass der Klient nicht noch einmal straffällig wird.

Seit einigen Jahren kümmern sich in Baden-Württemberg nicht nur Diplom-Sozialarbeiter hauptberuflich um Straffällige in ihrer (meist dreijährigen) Bewährungszeit. Auch Ehrenamtliche bringen sich in die Bewährungshilfe ein, leisten einen wertvollen Beitrag zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Mit der Privatisierung der Bewährungshilfe in Baden-Württemberg Anfang des Jahrtausends hat man diese Form der Begleitung/Betreuung eingeführt, unter Federführung des österreichischen Unternehmens "Neustart", dem man von Landesseite die Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe übertragen hatte.

Inzwischen (seit Januar 2017) erfüllt diese Aufgaben wieder das Land selbst, das Konzept der ehrenamtlichen Bewährungshilfe hat man aber 1:1 übernommen. Weil es sich ganz offenbar - selten war die Bezeichnung so treffend - bewährt hat.

Überzeugt von der ehrenamtlich erbrachten Unterstützung sind auch die Hauptamtlichen. Zumindest die in der Außenstelle Mosbach der Bewährungs- und Gerichtshilfe, die von der Pfalzgraf-Otto-Straße aus rund 600 Straffällige in der Region betreut. "Was die Ehrenamtlichen leisten, hat einen hohen Stellenwert für die Gesellschaft", verdeutlicht Florian Dirr, Einrichtungsleiter der Bewährungs- und Gerichtshilfe in Heilbronn, zu der die Außenstelle Mosbach gehört.

Vor allem in Bezug auf die unterstützende Komponente der Bewährungshilfe könnten die Ehrenamtlichen sich einbringen, so Dirr weiter. Sei es in Form von Hilfe bei Behördengängen, in organisatorischen Belangen oder schlicht, "um die Klienten an die Hand zu nehmen", wie es der Diplom-Sozialarbeiter beschreibt.

Natürlich gibt es auch klare Grenzen: Zum einen sind Sexualstraftäter und Menschen, die sich eines schweren Gewaltverbrechens schuldig gemacht haben als Klienten für Ehrenamtliche von vornherein ausgeschlossen. Zum anderen muss stets das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz gegeben sein: "Privatnummern oder -adressen etwa sind absolut tabu", stellt Florian Dirr klar. Durchaus gern gesehen ist hingegen der Einsatz persönlicher Netzwerke, beispielsweise, um einen Klienten bei der Jobsuche zu unterstützen.

Was die freiwilligen Bewährungshelfer, die in der Regel ein bis drei, maximal jedoch fünf Klienten betreuen, leisten, kommt offenbar an: "Die Ehrenamtlichen werden von den Klienten total gut angenommen", erklärt Anne Rüttling, die als Teamleiterin in Mosbach die ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfer an ihre Fälle heranführt, sie begleitet.

Die Motivation derjenigen, die sich für eine (bessere) Zukunft straffällig gewordener Menschen in ihrer Freizeit engagieren, sei oft ähnlich, sagt Abteilungsleiterin Nadja Schiffmann. "Die Leute wollen etwas zurückgeben." Aus Dankbarkeit dafür, dass es ihnen selbst zu ergangen ist, dass es ihnen gut geht. Nicht selten findet sich ein pädagogischer Hintergrund. Den "typischen" ehrenamtlichen Bewährungshelfer gebe es aber nicht, betont Florian Dirr. "Wir haben da einen recht großen Querschnitt."

Nicht ganz so groß wie der Querschnitt ist der Pool der Ehrenamtlichen - vier externe Bewährungshelfer zählt Anne Rüttling aktuell zu ihrem Team. Das dürfte gerne ein bisschen größer werden, weshalb man nun auch wieder für den freiwilligen Dienst an der Gesellschaft wirbt. Am 18. September, 18 Uhr, gibt es in der Einrichtung in der Pfalzgraf-Otto-Straße einen Informationsabend für Interessierte. Vor einem Engagement als ehrenamtlicher Bewährungshelfer stehen persönliche Gespräche mit den hauptamtlichen Experten und eine eingehende Schulung.

Info: Anmeldungen für den Infoabend nimmt Manuela Bove, Telefon 07131 / 123 2510, entgegen, weitere Informationen finden Interessierte vorab auch unter www.bgbw.landbw.de.