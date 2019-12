Mit dem erhabenen Blick von oben wird (dank Foto-Drohne) so Manches deutlicher: Im Wald zwischen Robern und Wagenschwend finden sich bis heute die Spuren, die einst die Römer in der Region hinterlassen haben. Foto: Thomas Kottal

Von Tim Müller

Robern/Wagenschwend. Salve peregrine! Quo vadis? "Sei gegrüßt Fremder! Wohin des Wegs?" So könnte ein Fremder im zweiten nachchristlichen Jahrhundert am Odenwaldlimes von den Truppen des Römischen Reichs begrüßt worden sein. Denn heute weiß man, dass die beeindruckende Grenzanlage keine undurchlässige Mauer, sondern vielmehr Berührungspunkt der Kulturen war. Der Limes, egal ob im Odenwald, in Britannien oder Nordafrika, regt die Fantasie der Menschen an.

So erging es auch Thomas Kottal, RNZ-Mitarbeiter und Fotograf, als er seine Drohne über dem Kleinkastell "Hönehaus" im Wald zwischen Robern und Wagenschwend schweben ließ. Die Überreste des Kastells lassen tief in die Geschichte der Region blicken. Was viele nicht wissen: Die Römer waren hier besonders aktiv. Sie erbauten nicht nur Grenzanlagen und Kastelle, sondern gründeten auch Siedlungen. Gutshöfe, Sportanlagen und Bäder gehörten zum Bild des römischen Odenwalds. Das eindrucksvollste Bauwerk blieb allerdings die Hunderte Kilometer lange Wehranlage des Odenwaldlimes.

Hintergrund Das lateinische Wort "Limes" stand ursprünglich für die Grenzlinie zwischen Äckern oder Weinbergen. Im militärischem Kontext wurde der Begriff zum ersten Mal bei Sextus Iulius Frontinus erwähnt und bezeichnete Schneisen, die im Zuge der Chattenkriege Domitians als Vormarschwege in die Wälder geschlagen wurden. Seit der Sicherung der von den Römern [+] Lesen Sie mehr Das lateinische Wort "Limes" stand ursprünglich für die Grenzlinie zwischen Äckern oder Weinbergen. Im militärischem Kontext wurde der Begriff zum ersten Mal bei Sextus Iulius Frontinus erwähnt und bezeichnete Schneisen, die im Zuge der Chattenkriege Domitians als Vormarschwege in die Wälder geschlagen wurden. Seit der Sicherung der von den Römern gewonnen Gebieten, bezeichnete "Limes" auch Landesgrenzen. Gesichert wurden die Limites (so der korrekte Plural) in Europa, Vorderasien und Nordafrika mit Wällen, Gräben, Palisaden, Wachtürmen und Kastellen. Diese wurden aus Holz oder Stein dort errichtet, wo keine natürlichen Begrenzungen wie Flüsse oder Gebirge vorhanden waren. Die Anlagen waren nicht zur Abwehr größerer Angriffe gedacht und dazu auch meist nicht geeignet. Sie erfüllten vor allem einen administrativen Zweck und sollten die Kontrolle des täglichen Waren- und Personenverkehrs sowie eine schnelle Nachrichtenübermittlung sichern. Somit dienten die Anlagen hauptsächlich als Zollgrenzen der Römer und als Handelsplätze mit den "Barbaren". Der "Neckar-Odenwald-Limes" fasst zwei Abschnitte des Obergermanisch-Raetischen Limes’ zusammen: Den nördlichen Odenwaldlimes und den südlich anschließenden Neckarlimes.

Im Jahre 83 nach Christus griff das Römische Reich nach der Wetterau und dem Taunus. Die römischen Legionen hatten gerade den germanischen Stamm der Chatten besiegt. Zur Sicherung der neuen Ländereien, begannen die Römer sofort mit dem Bau von Grenzsicherungen: Der Neckar-Odenwald-Limes wurde geboren.

Die Grenzanlagen, die wir heute als Odenwaldlimes kennen, war der nördliche Teil des Neckar-Odenwald-Limes und wurde etwa 100 nach Christus unter der Herrschaft Trajans, errichtet. Er führte ausschließlich über Land und setzte sich aus Kastellen, Wachtürmen und Palisaden zusammen. Er bildete dabei eine durchgängige Linie zwischen dem nördlich verlaufenden Main und dem südlich gelegenen Neckar. Auf dem heutigen Gebiet des Landkreises Heilbronn ging er dann in den Neckarlimes über, der ein klassischer "Nasser Limes" war: Der Neckar ersetzte dort die Kastelle und Palisaden.

Das Hönehaus war ein typisches Kleinkastell am Odenwaldlimes. Es hatte eine Fläche von 420 m2 und beherbergte rund 20 Mann. Sie schliefen, aßen und tranken gemeinsam, achteten auf das Umland und warnten die anderen Wachtürme und Kastelle per Signal vor "Barbarenüberfällen". Für den Fall, dass wilde Germanen ins Reichsgebiet eingefallen wären, sollte die Nachricht des Angriffs über die Wachtürme und Kleinkastelle zum nächsten Großkastell weitergeleitet werden. Von dort aus sollten dann die abgestellten Kohorten ausrücken, um die Germanen zum Kampf zu stellen.

Für die am Odenwaldlimes dienstleistenden Hilfstruppen war es wohl ein Glücksfall hier stationiert zu werden. Schließlich hätten sie auch in der sengenden Hitze Nordafrikas oder im rauen Norden Britanniens landen können. Viele von ihnen hielten der neuen Heimat jedenfalls die Treue, wie Inschriften und die Vielzahl der zivilen Gebäude nahelegen.

Besonders lange hielt es die römischen Truppen aber nicht am Odenwaldlimes: Bereits im Jahr 160 rückten sie ab. Eine neue Reichsgrenze war gezogen worden. Ihr Verlauf erstreckte sich nun als schnurgerade Linie zwischen Main und Donau. Der Limes im Odenwald wurde nicht mehr gebraucht.

Spätestens mit dem Untergang des Römischen Reiches verfiel auch der Odenwaldlimes. Zeit, Wetter und später die intensive Bewirtschaftung der Felder löschten einen Großteil der Überreste des ehemaligen Befestigungswalls aus.

Im 19. Jahrhundert begann man dann mit ersten Grabungen, den Limes wiederzuentdecken. Auch das Kleinkastell Hönehaus wurde so gefunden. Heute besinnt man sich im Zuge des europäischen Zusammenwachsens auch in der Region immer stärker auf das römische Erbe. Museen entstehen, Denkmäler werden errichtet und der Limes zum Weltkulturerbe ernannt. Es scheint so, als hieße es am Ende doch: "Roma invicta" – "Rom bleibt unbesiegt."