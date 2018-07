Das war ein Fest: Paulo Sergio und die weiteren Bayern-Legenden sorgten am Vatertag in Mudau für ein tolles Fußballereignis - das nun ein besonderes Nachspiel hat. Foto: Herrmann

Mudau. (ahn) Welch ein Spektakel am Vatertag für die gut 5000 Zuschauer, als ein Hauch von internationalem Spitzenfußball durch das Mudauer Odenwaldstadion wehte: Zu Gast waren Weltmeister und Champions-League-Sieger vom FC Bayern München.

Das Benefizspiel der Bayern-Altstars gegen eine Odenwald-Auswahl war das größte Ereignis in der Geschichte des TSV Mudau, das dank der hervorragenden Organisation und den 300 ehrenamtlichen Helfern reibungslos über die Bühne ging. Doch neben dem Hype um die Altstars standen bei den Veranstaltern vor allem Menschen, denen es nicht so gut geht, und der gute Zweck im Mittelpunkt.

So waren die drei Benefizpartner des Benefizspiels, nämlich die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Buchen und Umgebung e.V., die Johannes-Diakonie Mosbach sowie der Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis e.V., die eigentlichen Gewinner der unterhaltsamen Partie. Gestern übergab der Vorstand des TSV im Rahmen des Mudauer Sportfestes die erfreulich hohe Spendensumme in Höhe von 60.000 Euro an die karitativen Einrichtungen.

Das Benefizspiel mit den Bayern-Legenden brachte drei karitativen Einrichtungen jeweils 20.000 Euro ein. Gestern fand die Spendenübergabe beim Mudauer Sportfest statt. Foto: Andreas Hanel

Nach der Begrüßung durch den TSV-Vorsitzenden Ralf Hauk dankte der Mudauer Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger dem TSV für die "wunderschöne Veranstaltung". Das Benefizspiel sei ein Jahrhundertspektakel gewesen, das so schnell nichts toppen werde. Es habe nicht nur die Gemeinde Mudau, sondern den ganzen Kreis stolz gemacht.

Außerdem sei es in der ganzen Bundesrepublik bekannt geworden. "Ich bin stolz, dass ich das als Bürgermeister erleben durfte. Aber das Beste ist, dass die drei karitativen Institutionen, die im Kreis sehr wichtig sind, belohnt werden."

Anschließend blickte der stellvertretende TSV-Vorsitzende Michael Volk auf die Veranstaltung im Mai zurück. Nachdem im Oktober die Zusage vom FC Bayern gekommen sei, habe man in der Vorstandschaft sechs Wochen lang über die Machbarkeit des Projekts diskutiert.

Letztendlich sei man zu dem Ergebnis gekommen: "Ja, wir schaffen das!" Danach habe es sehr viele Sitzungen sowie kleine und große Problemen gegeben. Das Ergebnis sei dann allerdings ein "unvergesslicher Tag und eine perfekte Veranstaltung gewesen, bei der alles gepasst hat". Sein Dank galt Rolf Mechler vom TSV, der als Schalke-Fan die Gespräche mit dem FC Bayern München geführt habe, den Vorstandskollegen sowie den über 300 freiwilligen Helfern für die "unglaubliche Leistung".

"Ohne euch wäre so ein Ereignis nicht möglich gewesen." Nachdem Ralf Hauk dem Fußballverein von der Säbener Straße und insbesondere dem Präsidenten Uli Hoeneß und der Hilfsorganisation "Stars4Kids" "ein riesiges soziales Herz" attestiert hatte, verkündete er stolz unter dem Beifall der Gäste die Spendensumme, die durch das Benefizspiel eingenommen wurde. Diese lasse sich wunderbar durch drei teilen, denn "wir dürfen uns freuen, dass wir an diesem Tag sage und schreibe 60.000 Euro an Benefizgeldern generiert haben."

Besonders Bayern-Präsident Uli Hoeneß - hier mit Vertretern des TSV Mudau und der Benefizpartner vor dem Legendenspiel - setzte sich für den guten Zweck ein. Foto: D. Rechner

20.000 Euro standen jeweils auf dem Schecks, die Rolf Mechler, Schatzmeister Reiner Kistner und Michael Volk vom TSV den Vertretern der drei karitativen Institutionen übergaben. Hauks humorvolles Fazit: "Jetzt sieht man mal, was alles möglich ist, wenn der FC Bayern mit dem TSV zusammenarbeitet."

Der Vorsitzende des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis e.V., Jürgen Krieger, dankte stellvertretend für die drei Benefizpartner herzlich dem TSV Mudau. "Es ist eine prächtige Summe, die uns allen drei bestimm weiter hilft."

Abschließend lobte Landrat Dr. Achim Brötel das Engagement des TSV. Das Benefizspiel werde in die Geschichtsbücher der Gemeinde und der Region eingehen. Die erzielten 60.000 Euro seien eine "Wahnsinnssumme". Sein Kompliment galt vor allem der organisatorischen Leistung, "über die in 100 Jahren noch gesprochen wird." In Anlehnung an den Spitznamen des TSV-Vorsitzenden Ralf "Leeds" Hauk bezeichnete er die tolle Gemeinschaftsleistung als "Leeds-United".