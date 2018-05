Es geht voran in der Herrenwiesenstraße: Für rund 800 000 Euro wird der schwer in die Jahre gekommene Straßenabschnitt derzeit saniert. Die umfangreichen Maßnahmen laufen unter Vollsperrung, im ersten (von drei) Abschnitten ist man bereits auf der Zielgeraden. Fotos: Schattauer

Für die Fortführung des Radwegs (in Richtung Innenstadt) wird ab heute auch wieder an der Hauptstraße gebaut - Sperrung und Behinderungen inklusive.

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ferienzeit ist Baustellenzeit. Da macht Mosbach keine Ausnahme. Gleich an mehreren Stellen wird im Stadtgebiet an der Infrastruktur gearbeitet, werden Verkehrswege zukunftstauglich gemacht. Drei Sanierungs- bzw. Umgestaltungsmaßnahmen laufen aktuell parallel, wenngleich die Bauarbeiten - sowohl was den Aufwand als auch die Dauer angeht - höchst unterschiedlich sind.

Am übersichtlichsten sind die Maßnahmen an der Alten Bergsteige bzw. der Schorre unweit der Innenstadt. Dort fehlt zur dann abgeschlossenen Erschließung der Schorre nur noch ein anständiger Fahrbahnbelag. Die neue Decke wird - wo man schon mal dabei ist - auch noch ein paar Meter in die Alte Bergsteige hinein ausgebreitet. Die ursprünglich nur für zwei Tage geplante Vollsperrung des Abschnitts wurde daher kurzfristig auf drei Tage verlängert. Auch beim Ausführungstermin selbst gab’s im Vorfeld ein reges Hin und Her.

So oder so, ab dem heutigen Montag wird final asphaltiert, Anwohner (die Alte Bergsteige ist ja ohnehin für den Durchgangsverkehr tabu) müssen einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Spätestens am Donnerstag sollen dann wieder alle Liegenschaften an Alter Bergsteige und Schorre anzufahren sein wie gehabt.

Ebenfalls am heutigen Montag, 28. Mai, laufen die Arbeiten für den Radwegbau in der Hauptstraße an. Dort wurden in den vergangenen Tagen und im Vorgriff auf das eigentliche Vorhaben bereits neue Leitungen verlegt. Nun beginnt der Ausbau zur Fortführung des Radwegs aus/in Richtung Johannes-Diakonie. Als erster Teilabschnitt wird das kleine Abzweigstück der Hauptstraße zwischen B 27 und Einmündung Kapellenweg (in Verlängerung des Wasemwegs) saniert. "Dazu wird dieser Abschnitt für drei Wochen komplett gesperrt", konkretisiert man vonseiten der Stadtverwaltung den Ablauf. Konsequenz: Von der Waldstadt kommend kann nur nach rechts oder links auf die B 27 abgebogen werden. Für die Busse der Linie 833 bedeutet die Sperrung, dass die Haltestellen Friedhof und Polizei nicht angefahren werden können. "Fahrgästen wird empfohlen, als Ersatz die Haltestelle Technisches Rathaus zu benutzen. Über die Regelung für den Busverkehr während der Bauarbeiten in der Hauptstraße ab Mitte Juni wird rechtzeitig informiert", so die Stadtverwaltung. Denn nach dem ersten ist vor Ort und in Sachen Radwegbau vor weiteren Bauabschnitten.

Abschnittsweise erneuert wird auch der Herrenwiesenweg in Neckarelz. Immerhin rund 800.000 Euro werden in die Sanierung der schwer in die Jahre gekommenen Straße investiert. Schlaglöcher, Risse, Setzungen - auf dem Abschnitt vom Kreisel Hammerweg/Industriestraße bis zur Bahnunterführung reihte sich Beschädigung an Beschädigung, mitunter fühlte man sich als Autofahrer wie auf einer Stoßdämpferteststrecke. Nun ist Besserung in Sicht. Auch wenn noch einiges an Geduld nötig ist, denn mit einem Abschluss der Maßnahme, die mit einer Vollsperrung einhergeht, ist erst im Sommer zu rechnen.

Die Bauarbeiter des beauftragten Unternehmens Michael Gärtner (Eberbach) geben sich - was Plan und Umsetzung anbelangt - zuversichtlich: "Bislang hat es keine Probleme gegeben, es läuft, wie es soll." Im ersten Bauabschnitt ist der alte Belag inzwischen abgetragen, der neue Untergrund hergestellt. "Bis Ende der zweiten Ferienwoche", so die Auskunft vor Ort, kommt die Deckschicht drauf und hinter Abschnitt eins, in dem man auch einen neuen Regenwasserkanal verlegt hat, kann ein Häkchen gemacht werden.

Zwei weitere Abschnitte (in Richtung Unterführung und in Richtung Kreisel) stehen dann noch auf dem Programm der Gärtner-Fachkräfte. Dabei wird nicht nur die Fahrbahn fit für die kommenden Belastungen und Jahre gemacht, im Zuge der Maßnahmen werden auch zwei bereits vorhandene ÖPNV-Haltestellen so umgestaltet, dass sie als barrierefrei gelten.