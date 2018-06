Mosbach. (schat) Die Decke ist drauf - sowohl an der Schorre als auch im angrenzenden Teilabschnitt der Alten Bergsteige wurde dieser Tage ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Ab dem heutigen Dienstag nun in Mosbach stehen ein paar Meter entfernt weitere Asphaltierungsarbeiten an: Das Verbindungsstück von Lohrtalweg in die Wilhelm-Schwarz-Straße erhält eine neue Fahrbahndecke.

Die Ausführung dieser Maßnahme habe sich kurzfristig ergeben, teilte man am Montag auf RNZ-Nachfrage seitens der Stadtverwaltung mit. Ein längerer Vorlauf zur Ankündigung der mit den Arbeiten verbundenen Sperrung sei nicht möglich gewesen. Bis Freitag ist das kurze Verbindungsstück gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.