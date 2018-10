Mosbach. (schat) Wenn’s mal wieder länger dauert: Die Baumaßnahmen an der Hauptstraße in Mosbach nehmen mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. "Den einen Grund" für die Verzögerung kann Stadtplaner Klaus Kühnel auf Nachfrage der RNZ nicht nennen, vielmehr gebe es mehrere Ursachen, die dazu führen, dass die Maßnahme nicht bis Anfang November abgeschlossen werden kann. So zogen sich etwa schon bald nach Baubeginn Ende Juni die Arbeit im Straßenuntergrund (Leitungen usw.), zuletzt fielen die Erneuerungsmaßnahmen an den Bordsteinen deutlich umfangreicher aus als absehbar. Die Erneuerung des Straßenstücks zwischen der Einmündung Kapellenweg und der Kreuzung beim Polizeirevier, in deren Rahmen neue Geh- und Radwege sowie fünf barrierefreie Bushaltestellen hergestellt werden, wird man nach derzeitigem Stand wohl erst Mitte November abschließen können.

"Mir gefällt das natürlich auch nicht", räumt Kühnel in Bezug auf die Verzögerungen ein. Aber es sei eben im laufenden Prozess von derlei Maßnahmen nicht selten so, dass im Untergrund zusätzliche Arbeit lauert. Vorab einen fixen Fertigstellungstermin zu nennen, sei demnach zunehmen schwierig.

Bei der aktuellen Maßnahme an der Hauptstraße könnten es aufgrund von Beschaffungsproblemen beim Asphalt zudem ein weiteres Mal eng werden. Eine Rolle spielen dabei laufende Großbaustellen auf den Bundesautobahnen in der (weiteren) Region, die in den Lieferplanungen natürlich Priorität genießen. "Für Außenstehende ist das schwer nachvollziehbar", weiß Klaus Kühnel, der Verständnis hat, dass die Baustelle, deren Verlängerung und die damit verbundenen Behinderungen (der Verkehr wird einspurig vorbeigeleitet) manchen Verkehrsteilnehmer oder Anwohner nervt.

Zumal die umfangreicheren Maßnahmen einen weiteren unschönen Nebeneffekt haben: Mehr Arbeit - etwa bei der Bordsteinherstellung - bedeutet auch mehr Kosten. Die ursprünglich für diesen Abschnitt auf der Hauptstraße eingeplanten 500.000 Euro werden also wohl nicht ganz reichen.