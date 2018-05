Mosbach. (mün) Zwei junge Männer sollen einen Rollstuhlfahrer im Mosbacher Bahnhof angegangen haben, weil er ihnen keine Zigaretten geben wollte. Die Polizei berichtet heute von dem Vorfall, der sich bereits am Samstag, 25. November gegen 19 Uhr, ereignet habe.

Der 57-jährige Mann war mit seinem Elektrorollstuhl in der Fußgängerunterführung, als ihn die beiden Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren ansprachen. Die beiden saßen wohl mit einem Bierkasten auf Höhe des dortigen Fahrkartenautomaten, heißt es im Polizeibericht, und forderten den 57-Jährigen auf ihnen eine Zigarette zu geben.

Nachdem der Rollstuhlfahrer dies verneint habe, soll einer der beiden Männer ihn in seinen Sitz gedrückt und beschimpft haben. Der Rollstuhlfahrer habe sich gewehrt und so erreicht, dass der Mann von ihm abgelassen habe.

Der zweite unbekannte Mann soll danach gegen den Rollstuhl getreten und diesen beschädigt haben - anschließend hätten sie den den 57-Jährigen in Ruhe gelassen.

Ein Angreifer ist laut Polizei etwa 1,85 Meter groß, muskulös und hat vermutlich blond gefärbte Haare. Am Hals soll er ein Hakenkreuz und am linken Unterarm die Zahl 88 tätowiert haben. Am Tattag trug er vermutlich eine Jeans, Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, ein kanadisches Holzfällerhemd sowie eine Fliegerjacke.

Der andere, gleich große aber vermutlich etwas jüngere Mann hat eine Glatze und trägt eine dunkle runde Hornbrille. Er soll ähnlich wie sein Begleiter bekleidet gewesen sein.

Zeugen können sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Rufnummer 06261/8090 in Verbindung setzen.