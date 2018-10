Mönche stehen in der Inszenierung "Leben des Galilei" der Badischen Landesbühne für Industrie und Geldwirtschaft. Es soll ein Lehrstück werden über den Umgang der Macht mit der Wahrheit. Foto: Peter Empl

Mosbach. (RNZ) Die Badische Landesbühne eröffnet die Spielzeit 2018/2019 in Mosbach mit Bertolt Brechts "Leben des Galilei". Die Vorstellung findet am Dienstag um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei statt. Vorher gibt es um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Zum Saisonstart hat sich der Intendant der Badischen Landesbühne, Carsten Ramm, einigen Fragen gestellt.

Herr Ramm, Sie eröffnen die aktuelle Spielzeit mit Brechts "Leben des Galilei", das Sie selbst inszenieren. Was interessiert Sie an diesem Stück?

Mich interessieren zunächst die Hauptfigur und das Thema: Der Fall des Universalgelehrten Galileo Galilei steht modellhaft an der Schwelle der Neuzeit: Er hat ein neues Instrument, das Fernrohr "gefunden", das neue Erkenntnisse ermöglicht und damit etwas ins Wanken bringt, was bis dahin als unumstößliche Wahrheit galt. Wissen ist vorläufig - das ist seine beunruhigende Erkenntnis, mit der wir seither leben müssen.

Außerdem geht es hier nicht um abseitige Spezialgebiete, sondern um das große Ganze: Wie ist das Universum aufgebaut? Stehen dort die Erde und die Menschheit im Zentrum? Oder ist der Mensch, wie ein alter Kardinal bei Brecht polemisiert, "irgendein Wesen auf irgendeinem Gestirnchen, das für kurze Zeit irgendwo kreist?

Und warum ist der Stoff für die Bühne interessant?

Der Konflikt der Galilei-Figur, wie Brecht ihn angelegt hat, ist ein toller Stoff für Bühne und Schauspieler: Inwieweit bin ich bereit, für meine gewonnenen Erkenntnisse einzustehen? Wie viel Druck, Repressionen und Gewalt wäre ich bereit auszuhalten? Für wen und zu welchem Nutzen betreibe ich eigentlich Wissenschaft? Und hier kommt die Intention des Autors ins Spiel.

Was ist die Intention des Autors?

Brecht, und das ist eine seiner großen Qualitäten, war ein sehr genauer Beobachter der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen. Das Stück liegt in drei Fassungen vor, die Unterschiede zwischen ihnen lassen sich auf Ereignisse der Zeitgeschichte zurückführen.

Etwa zeigt Brecht Galilei in der zweiten Fassung im Schatten der Ereignisse von Hiroshima und Nagasaki als einen Wissenschaftler, der mit seinem Widerruf seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nicht mehr gerecht werden kann. Der Optimismus der ersten Fassung ist verloren. Nach dem Sündenfall können Wissenschaftler nicht länger behaupten, das Wohl der Menschheit im Auge zu haben, sondern haben sich zu einem "Geschlecht erfinderischer Zwerge" erniedrigt - das sind die Worte, mit denen sich Galilei bei Brecht selbst anklagt.

Soweit zu Wissenschaftsgeschichte und Literaturwissenschaft. Was erzählt uns das Stück heute?

"Leben des Galilei" ist ein Stück über eine Zeitenwende. Das, was bis dahin als gewiss angenommen wurde, gilt nicht mehr. So, wie es bisher lief, kann es nicht weitergehen. Fundamentale Veränderungen stehen bevor - und diese Veränderungen betreffen am Ende jeden Einzelnen. Zu Zeiten Galileis betraf das die Fragen: Dreht sich die Erde um die Sonne? Wo liegt das Zentrum? Wo liegt die Macht?

Heute stehen wir vor den Fragen: Können wir so weiterleben wie bisher oder muss es radikale Veränderungen geben? Zerstören wir mit unserer Lebensform unseren Planeten? Wird der Mensch es schaffen, diese Veränderungen in Angriff zu nehmen? Es geht um nichts weniger als den Fortbestand des Lebens auf der Erde.

Was können Sie zu Ihrer Inszenierung sagen?

Ich will das Stück in einer Zeitlosigkeit erzählen, die Historisches und Gegenwärtiges miteinander verbindet. Die Inszenierung folgt Brecht, der einen gesellschaftlichen Rückschritt beschreibt. Wir zeigen eine sich zunächst liberal gebende Gesellschaft, in der Dogmatismus und Rückwärtsgewandtheit immer mehr Raum einnehmen. Bei Brecht steht die katholische Kirche stellvertretend für Macht oder die Obrigkeit.

Auch bei uns bleibt diese Metapher bestehen. Sie werden also im Laufe des Abends zunehmend Figuren in Mönchskutten auf der Bühne sehen und Orgelmusik hören. Mit der Metapher sind jedoch heute Industrie und Geldwirtschaft gemeint. Vielleicht gelingt uns so ein Lehrstück über den Umgang der Macht mit der Wahrheit.

