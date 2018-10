Von Pia Geimer

Mosbach. Wer bestimmt, was wahr ist? Wie weit darf - oder muss - ein Mensch gehen, um der Wahrheit Gehör zu verschaffen? Das Schicksal des Universalgelehrten Galileo Galilei inspirierte Bertolt Brecht im Jahre 1933 im dänischen Exil zu seinem Theaterstück "Leben des Galilei", das die Badische Landesbühne in einer gelungenen Inszenierung von Carsten Ramm in dieser Woche in der Alten Mälzerei präsentierte.

Durch seine Entdeckungen zum Aufbau des Universums gerät Galilei in Konflikt mit dem größten politischen Machtapparat seiner Zeit, der katholischen Kirche. Während andere unbequeme Denker wie Giordano Bruno wegen Ketzerei auf dem Scheiterhaufen landeten, entscheidet sich Galilei, dem Druck der Inquisition nachzugeben und seine Erkenntnisse zu widerrufen. Für einige Jahre wendet er sich anderen, weniger verfänglichen Studien zu. Als jedoch mit Kardinal Barberini ein Mathematiker zum Papst gewählt wird, sieht er eine Chance, der Vernunft doch noch zum Durchbruch zu verhelfen.

Die Landesbühne präsentierte Brechts episches Stück in einer auf knapp zweieinhalb Stunden gekürzten Fassung, die mit nur zehn Darstellern gespielt werden kann. Durchgehend anwesend auf der Bühne ist dabei der überzeugend agierende René Laier als Galilei. Wortreich und von Idealismus beseelt zeigt er seinem begabten Lieblingsschüler Andrea (Colin Hausberg) seine Entdeckungen, steckt ihn mit wissenschaftlicher Begeisterung an. Mit dem Teleskop gelingt ihm der Beweis für das neue kopernikanische Weltbild und das macht ihn zu einem sehr gefährlichen Mann in den Augen der Kirche, die ihren aus dem Geozentrismus der Antike abgeleiteten Herrschaftsanspruch in Gefahr sieht.

Die Kirche steht bei Brecht stellvertretend für andere Machtsysteme, die mittels Dogmatismus und Rückschrittlichkeit nach Einfluss streben. Carsten Ramms Inszenierung verzichtet jedoch bewusst auf irgendeine plakative aktuelle Umdeutung. Die Richter und Inquisitoren, mit denen es Galilei hier zu tun bekommt, tragen Kardinalsgewänder und Mönchskutten.

Auch das reduzierte Bühnenbild von Tilo Schwarz hat etwas Sakrales: In kühlen Farben beleuchtet, steht dieses Arbeitszimmer mit seinen Büchern und einer langen Tafelwand für die Welt der Wissenschaft und Aufklärung, der einzige Schmuck sind astronomische Instrumente. Sobald aber der Klerus und seine Welt der Macht und Unterdrückung dieselbe Szenerie betritt, ändert sich das Licht, die Farben glühen intensiv golden und rot, strahlen Pracht und Selbstbewusstsein aus, während Galilei selbst plötzlich klein und unscheinbar wirkt. Sein Gemütszustand wird durch Orgelmusik dargestellt, anfangs fröhlich und überschäumend, dann zunehmend düsterer und fragmentierter werdend, je tiefer er in seinen Konflikt gerät.

Galileis Hoffnung, den neugewählten Papst (eindrucksvoll: Stefan Holm, in einer Doppelrolle auch als Galileis Freund Sagredo) überzeugen zu können, zerbricht jedoch in dem Augenblick, als diesem das weiße Ornat angelegt wird und mit der feierlichen Investitur aus dem aufgeschlossenen Wissenschaftler Matteo Barberini Papst Urban VIII. wird, ein eiskalter Funktionär der Macht.

Furchterregend auch Markus Hennes als Oberster Inquisitor und Evelyn Nagel als gebrechlicher Kardinal Bellarmin, der mit jedem zornigen Aufstampfen seiner Gehstöcke ein Todesurteil besiegelt. Sina Weiß spielt Galileis naive Tochter Virginia, die sich, von ihrem Verlobten Ludovico (David Meyer) verlassen, aus Angst um ihren Vater selbst zum Spitzel der Inquisition macht. Interessante Figuren sind die jungen Mönche (Tobias Karn, Martin Behlert, Colin Hausberg), die einerseits Teil des Systems sind, andererseits aber auch den Verlockungen der verbotenen Erkenntnis erliegen.

Am Ende gelingt es dem getreuen Schüler Andrea Sarti, im Arrest heimlich verfasste Schriften Galileis hinauszuschmuggeln. Galilei selbst jedoch ist innerlich zerbrochen, sieht sich unversöhnlich als Verräter an der Wahrheit.