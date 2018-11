Mosbach. (pol/rl) Noch viel schlimmer hätte ein Unfall enden können, der sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße B292 zwischen Mosbach und Obrigheim ereignte. Laut Polizeibericht war gegen 6 Uhr in Höhe des Mosbacher Kreuzes der 23-jährige Fahrer eines Renault-Kleintransporters in Richtung Obrigheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der Renault hier auf einen VW Passat. Der Passat wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo ihm ein Mercedes-Transporter entgegenkam. Glücklicherweise streiften sich hier Passat und Mercedes nur.

Der 55-jährige Passat-Fahrer kam leicht verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Der Renault und der Passat waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.