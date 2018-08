Mosbach. (pol/rl) Zu einem Auffahrunfall in der Odenwaldstraße (B27) kam es am Dienstagvormittag. Kurz vor 11 Uhr war eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Odenwaldstraße in Richtung Neckarelz unterwegs. Hinter ihr fuhr der Lastwagen eines 53-jährigen Fahrers.

Vor der Ampel an der Einmündung der Eisenbahnstraße hielten beide Fahrzeuge zunächst an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide los. Etwa 40 Meter danach fuhr der Lastwagen auf den Mercedes auf. Warum es zu dem Auffahrunfall kam, ist derzeit noch nicht klar.

Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand mehr als 11.000 Euro Schaden. Da der genaue Ablauf unklar ist, bittet die Polizei alle Unfallzeugen, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der 06261/8090 in Verbindung zu setzen.