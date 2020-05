Licht an, Tragschicht drauf: In mehreren Nachtschichten wird aktuell die Asphaltbinderschicht an der B 27 zwischen Mosbach und Neckarzimmern aufgebracht. Foto: Thomas Kottal

Mosbach/Neckarzimmern. (schat) Ausnahmsweise ist nicht Corona schuld. In (und um) Neckarzimmern sorgt derzeit die aufwendige Sanierung eines Teilabschnitts der Bundesstraße B27 dafür, dass nur wenig so läuft wie gewohnt. Zumindest was den Straßenverkehr anbelangt, gibt es seit 11. Mai nämlich nur noch sehr bedingt ein Durchkommen.

Die Fahrbahndeckenerneuerung in der Ortsdurchfahrt und ihren Ausläufern erfordert Geduld und Nachsicht von den Bürgern – und auch von den vielen Pendlern, die ansonsten täglich auf dieser Verbindung unterwegs sind. Auf einer Länge von mehr als fünf Kilometern wird die verbrauchte Straße, die zuletzt mehr und mehr Schäden und Schlaglöcher aufwies, neu hergestellt.

"Der Straßenabschnitt war schon in einem sehr schlechten Zustand", unterstreicht im Gespräch mit der RNZ Projektleiter Thomas Reger (Regierungspräsidiums Karlsruhe/Bauleitung Buchen) die Notwendigkeit der aufwendigen Maßnahme. Nach fast drei Jahrzehnten, in denen millionenfach Fahrzeuge auf der wichtigen Verbindungsstrecke von Mosbach Richtung Heilbronn (oder andersherum) unterwegs waren, war es nun ganz offenbar einfach Zeit für Erneuerung. Dass der Weg dahin auch in Neckarzimmern und drumherum beschwerlich ist, weiß auch Thomas Reger: "Die meisten Anlieger und Verkehrsteilnehmer haben Verständnis, aber natürlich gibt es auch welche, die ihrem Ärger uns gegenüber Luft machen", sagt der erfahrene Diplom-Ingenieur, der auch auf das zu erwartende Ergebnis verweist: "Wenn mit der neuen Straße ohne Schlaglöcher die Lärmbelastung im Ort sinkt, ist das ja auch viel wert."

Damit das Ergebnis möglichst schnell erreicht wird, lässt man auch nachts arbeiten: So wird aktuell die Asphaltbinderschicht im Bereich vom Mosbacher Kreuz bis Ortseingang Neckarzimmern in vier Nachtschichten aufgebracht. Jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr am darauffolgenden Morgen wird das frisch aus dem Werk in Heilbronn angelieferte Mischgut aufgebracht. "Mit der heutigen Technik und LED-Ausleuchtung ist das nicht mehr so schwierig wie früher", erklärt Thomas Reger.

Die Nachtschichten lege man auch deshalb ein, dass der An- und Abfahrtsverkehr zur ehemaligen Neckartalkaserne und dem dort angesiedelten Entsorgungszentrum tagsüber gewährleistet ist. Die acht Zentimeter dicke Binderschicht diene der Verstärkung der Fahrbahn und erhöhe deren Tragfähigkeit, führt Reger weiter aus. Obenauf komme am Ende dann noch die etwa vier Zentimeter starke Deckschicht mitsamt Fahrbahnmarkierungen. Auch die wolle man dann wieder über Nacht aufbringen.

Die aktuelle Verkehrsführung mit einer Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Heilbronn und einer weiträumigen Umleitung via Haßmersheim (von Heilbronn kommend Richtung Mosbach) soll noch bis Mitte Juni bestehen bleiben. Die weiteren Maßnahme bis zum geplanten Abschluss Mitte Juli müssten dann unter Vollsperrung laufen, so die Auskunft des Regierungspräsidiums.