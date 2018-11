Mosbach. (dore) Noch keine Woche ist die B27 wegen Sanierungsarbeiten stadtauswärts gesperrt, da gibt es - neben den alltäglichen Verzögerungen durch die Baustelle/Umleitungen - schon die ersten kuriosen Geschichten zu erzählen. RNZ-Leser und aufmerksame Verkehrsteilnehmer dürften wissen, wie sie die Umleitung aus Mosbach in Richtung Elztal/Buchen hinausführt. Dem ein oder anderen Fahrer, der sich womöglich auf sein Navigationssystem verlässt, ist der Weg über das Bergfeld/Sulzbach aber anscheinend nicht bekannt und so wird dann mitunter auch die Einfahrt zur Diakonie-Klinik genommen.

"Es ist seit der Sperrung schon mehrere Male vorgekommen, dass plötzlich Autos oder Lkw auf unserem Gelände auftauchten, die keinen Mitarbeitern gehören. Die Fahrer haben dann versucht, irgendwie einen Weg nach Neckarburken zu finden, aber den gibt es nicht", berichtet Michael Walter, Pressesprecher der Johannes-Diakonie. Problematisch sei das vor allem, wenn ein großer Sattelschlepper drehen müsse: "In einem Fall ging das sogar so weit, dass unsere Mitarbeiter den Lkw mithilfe eines Radladers aus seiner misslichen Lage befreien mussten."

Auch andernorts kommt es in Verbindung mit der Umleitung zu ungewohnten Ereignissen. So ist man als Autofahrer auf dem beschaulichen Bergfeld eigentlich an übersichtliches Verkehrsaufkommen gewöhnt. Doch durch die Sperrung der B27 müssen nun deutlich mehr Autofahrer den Weg über die Höhe nehmen. Kommt dann noch ein kleiner Unfall dazu, kann es schon sein, dass man plötzlich am Bergfeld im Stau steht, wie am späten Montagnachmittag der Fall. Es war ein kleiner Auffahrunfall (glücklicherweise ohne Verletzte), der für mehrere Minuten den Verkehr zum Erliegen brachte. Für die Verkehrsteilnehmer bleibt zu hoffen, dass sich so etwas nicht allzu oft wiederholt. Geduld ist wegen der Umleitungen und längeren Fahrzeiten ja sowieso schon gefragt.

Immerhin geht es bei der B27-Baustelle voran: Gestern wurde die alte Fahrbahndecke an der Johannes-Diakonie abgefräst. Bis in vier Wochen soll der neue Belag befahrbar sein. Und in Neckarburken haben die Vorbereitungen zum Kanal- und Leitungsbau begonnen. Die sollen voraussichtlich am 16. Dezember abgeschlossen sein. Die Fahrbahnsanierung folgt hier dann erst im neuen Jahr.