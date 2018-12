Bei der ersten "Vokabelolympiade" am APG traten Schüler und Eltern gegeneinander an und bewiesen allesamt einen langen Atem. Über 100 Wortathleten wetteiferten um Goldplätze, hier die mit Spannung erwartete Siegerehrung. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach-Neckarelz. Es bedurfte zwar etwas der Fantasie des Betrachters, Parallelen zwischen dem heiligen Hain von Olympia und dem nächtlichen Hof des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Neckarelz zu sehen, aber das olympische Feuer loderte am Donnerstagabend unübersehbar. In der Schule war denn auch viel vom "olympischen Geist" zu spüren; Stichwort: "Dabei sein ist alles." Oder etwa nicht...?

Eine Idee von den Fachschaften für Fremdsprachen aufgreifend, hatte man zur ersten "Vokabelolympiade" eingeladen. Der Clou an der Geschichte: Nicht nur Schüler sollten ihr Wortwissen testen können, auch Eltern waren aufgerufen, mal wieder die Schulbank zu drücken. Klar, dass da schon das eine oder andere "Tandem" darum wetteiferte, aufs Siegertreppchen zu kommen.

Wie die Resonanz bewies, kam das Projekt "Vokabelolympiade" sehr gut an. "Wir haben die magischen Hundertergrenze geknackt", freute sich Organisatorin Claudia Schmidt über den proppenvollen Saal. "Auf den ersten Blick scheinen die Begriffe ‚Vokabel‘ und ‚Olympiade‘ nichts miteinander zu tun haben", begrüßte Schulleiter Dr. Thomas Pauer die angetretenen Wortathleten. Doch tatsächlich hätten der Sport und das Vokabellernen Entscheidendes gemeinsam: "Beides erfordert Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Ausdauer und Disziplin." In allen Sportarten gelte es, vor den Höchstleistungen die Grundlagenausdauer zu trainieren, wusste der Sportwissenschaftler. Ähnlich könne man den Erwerb eines möglichst großen Wortschatzes als Grundlage für den Fremdsprachenerwerb auffassen.

Da bekanntlich der Motor der Anstrengung der Wettstreit sei, wolle man mit der "Vokabelolympiade" den spielerischen Wettstreit ins Zentrum rücken. Eine erste polyglotte Lektion hatte Musik- und Französischlehrerin Diana de Vogel vorbereitet. Den bekannten Kanon "Der Hahn ist tot" sangen die Wettkämpfer auf Englisch, Französisch, Latein und Spanisch. Denn in diesen vier Sprachen wurde auch getestet.

150 Vokabeln hatten die Lehrer aus jeweils einem Jahreswortschatz ausgesucht und vor drei Wochen klassenstufengenau ausgeteilt. Beim olympischen Vokabeltest galt es, 25 Wörter in 15 Minuten zu wissen. Einen kleinen Antike-Vorteil hatten freilich die "Römer". Sie mussten nur aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzen, derweil die anderen hin und her zu übersetzen hatten.

"Die Schlacht von Waterloo wurde auf den Sportplätzen von Eton gewonnen" - dieses Zitat von Arthur Wellesley, der als Herzog von Wellington und britischer Feldmarschall Napoleon in die Schranken verwies - was 40.000 Menschen und 10.000 Pferde mit dem Leben bezahlten - wählte Claudia Schmidt, um auf die Bedeutung der Disziplin hinzuweisen. Man wolle heute zwar keine Schlacht gewinnen, aber wer den längeren Atem habe, den werde dieser im Leben weit tragen.

"Es war sehr schwer. Ich hätte es mir leichter vorgestellt", kommentierte eine Mutter bei der Abgabe. Kaum waren alle Tests geschrieben, da begann für 20 Lehrer ein Extra-Wettkampf im Turbo-Korrigieren. Ein Wust von Papier wollte professionell bewältigt werden.

In der Zwischenzeit informierten die Fachschaften an Infotischen über ihre Sprachangebote, über Historie, Land und Leute, Ferienziele oder Literatur. "Hingucker" war die Queen, die als lebensgroßer Pappaufsteller huldvoll lächelte. Zu ihr gesellte sich ein nobler römischer Togaträger. Auch Erfrischungen hatten eifrige Helfer vorbereitet.

Mit großer Spannung wurde die Preisverleihung erwartet. Für null Fehler gab es Gold und einen Büchergutschein; Silbergewinner konnten sich über Schokolade freuen; mit Bronze reichte es noch für einen Kalender. Ein dickes Dankeschön ging an die Spender-Buchhandlungen "Kindlers" und "Käfertörle" sowie Schwing Männermoden für das Ausleihen des attraktiven Models.

Der Medaillenspiegel offenbarte ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen Schüler gegen Eltern. Doch beim Gold hatten die Schüler mit 13 zu zehn knapp die Nase vorn. Kein Wunder, dass ein Sohn seine Gold-Mama mit einem nicht ganz ernst gemeinten "Streber" begrüßte. Denn Gewinner waren an diesem Abend eigentlich alle.