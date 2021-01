Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Was macht die Kunst?" erkundigt sich der Prinz in Gotthold Ephraim Lessings Trauerspiel "Emilia Galotti" nach dem Befinden des Malers Conti, der darauf antwortet: "Prinz, die Kunst geht nach Brodt." Dass die Kunst eine brotlose Angelegenheit sei, wird ihr oft hinterher gesagt. In einer weltumspannenden Krise, wie der von Corona ausgelösten, ist die Aussage über den (wirtschaftlichen) Zustand der Kunst von besonders dramatischer Präsenz. Die RNZ hat bei Künstlern und Kulturschaffenden der Region nachgefragt: "Was macht die Kunst?"

Bei der Kunstform Theater führt Corona nach wie vor Regie. So stellt die Badische Landesbühne ihren Betrieb bis Ende März ein. Als kleine Schwester hat auch das in Helmstadt-Bargen beheimatete Figurentheater "Fex" mit Pandemiebeginn vieles nicht gemacht, vieles anders gemacht und viel gelernt. Gründer und Alles-in-einem-Mann Martin Fuchs hat ganz neue Fähigkeiten entwickelt und ist 2020 zum Experten im Aufspüren von Förderprogrammen geworden – ausgerechnet im 25. Jubiläumsjahr, das er sich anders ausgemalt hatte.

"Nicht spielen zu können, bedeutete nicht, nichts zu tun." Sechs oder acht Förderanträge habe er gestellt, zwei genehmigt bekommen, die mit dazu geführt haben, dass in der Zeit zwischen den Lockdowns gespielt werden konnte – mit Hygienekonzept und -material. Gerade hat er einen Luftreiniger mit finanzieller Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg angeschafft.

Auch hat der Solokünstler Stücke so bearbeitet, dass sie sich unter freiem Himmel aufführen lassen, hat ein Stück von der Bühne ins Buch verlegen wollen, hat repariert und präpariert, hat digitale Formate ausprobiert, verbessert. Der Kultursommer 2020 unter dem Titel "Land in Sicht" bescherte immerhin sieben Veranstaltungen in sechs Wochen. Sogar eine Premiere hat "Fex" Ende Oktober noch hingekriegt. Ist 2021 Land in Sicht? "Wir stehen im Wasser, aber es steht uns noch nicht bis zum Hals."

Einer, der Musik von Berufs wegen und aus leidenschaftlicher Überzeugung macht, ist Tobias Langguth aus Eberbach. Und das seit mehr als 40 Jahren. Mit der Coronapandemie spitze sich eine Krise zu, die der Profi-Gitarrist nicht erst mit dem Ausbruch der Pandemie und ihrer Folgen beobachtet: "Livemusik wird schon seit Langem, nicht erst jetzt, stark behindert und höchsteffizient ausgebremst." Denn Tonträger und digitale Medien könnten das direkte Machen und Erleben nicht ersetzen. Für Langguth leitet sich daraus eine Forderung ab: "Dieses Ding braucht offiziellen Schutz!" In der derzeitigen Situation werde deutlich, was für ein wichtiges, im wahren Sinne Lebens-Mittel die Musik ist. "Wir brauchen das alle!"

Zwar ist dem fast 64-Jährigen in den vergangenen nahezu auftrittslosen Monaten nicht langweilig geworden, denn er könne mehr üben, im Studio aktiv sein, Aufnahmen machen, eine LP produzieren, doch die "Essenz der Musikpraxis", der Liveauftritt, komme viel zu kurz. Einige der Beihilfen für Soloselbstständige habe er erhalten, doch nun muss er – kurz vor dem Renteneintritt – ans "Eingemachte gehen".

Auch nach Ansicht von Rosi Scherer können Streaming- und Video-Aufzeichnungen den Auftritt vor und mit Publikum nicht ersetzen. Als einzige des einstigen Mosbacher Kabarett-Ensembles "Moskitos" stichelt Scherer weiter, sie wird vor allem für Kulturbühnen, Frauenveranstaltungen, Firmenjubiläen, Ehrenamtsabende gebucht. Als nebenberufliche Kabarettistin ist sie zwar durch die gestrichenen Auftritte – auf ihrer Webseite steht hinter dem jeweiligen Termin "Corona-Opfer" – nicht in der Existenz bedroht, Fixkosten habe sie gleichwohl. "Als Ein-Frau-Programm lebe ich vor allem davon, dass ich von Gruppen und Vereinen angefragt werde." Die aber dürfen seit Monaten (und wohl noch für geraume Zeit) keine Veranstaltungen mit größeren Menschenmengen planen.

2021 wollte Scherer eigentlich ihr zweites Soloprogramm nicht nur zusammenstellen, sondern vor allem aufführen. "Die Motivation kann einem da schon abhandenkommen, wenn Auftritte in den Sternen stehen." Sie bleibt trotzdem dran am Puls der Zeit, schaut, wie sie über sich selbst sagt, "genau hin, überprüft scharfsinnig den gesellschaftlichen Status quo und findet eigene kreative Lösungen".

Dass ihr eine zum "miesen Coronavirus" einfällt, versteht sich fast von selbst: "Am Ende wird der Beifall zeigen, wenn Künstler wieder sich verneigen: Kultur für Menschen hohes Gut, Coronavirus ausgebuht!" Oder um mit einem anderen großen Dramatiker und Theatermacher zu schließen: Im Epilog des Theaterstücks "Der gute Mensch von Sezuan" von Bertolt Brecht heißt es: "Wir stehen selbst enttäuscht und seh’n betroffen: Den Vorhang zu und alle Fragen offen."