Elztal-Auerbach/Mosbach. (pol) Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr eine junge Reisende in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Mosbach sexuell belästigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg die 18-Jährige in Auerbach in die Bahn ein, als sich der Unbekannte ihr gegenübersetzte. Fortlaufend soll er das Gespräch mit der jungen Frau gesucht und ihr dabei ans Knie sowie an den Arm gefasst haben. Als sie daraufhin den Sitzplatz wechselte, folgte er ihr nach jetzigem Kenntnisstand und suchte weiterhin den Kontakt. Nachdem die 18-Jährige schließlich in Mosbach aus dem Zug stieg, verfolgte sie der mutmaßliche Täter offenbar noch bis ins Stadtgebiet.

Bei dem Unbekannten handelt es sich laut ihren Angaben um einen etwa 50 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann mit kurz rasierten, grau-schwarzen Haaren und Dreitagebart. Er soll ein faltiges Gesicht sowie einen auffällig orange-rot umrandeten Mund gehabt haben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine graue Trainingsjacke sowie eine dunkelblaue Jeans. Er sprach in akzentfreiem Deutsch.

Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der 07131/888-2600 entgegengenommen.