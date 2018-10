DocMorris gibt nicht auf: Das OLG Karlsruhe überprüft die Entscheidung des Landgerichts Mosbach, das den Betrieb des Apothekenautomaten in Hüffenhardt untersagt hatte. Foto: schat

Hüffenhardt/Mosbach/Karlsruhe. (schat/lsw) Doc Morris - die Nächste: Der Rechtsstreit um den Arzneimittelabgabeautomaten in Hüffenhardt geht in die nächste Runde und in die nächste Instanz. Versandhändler "DocMorris" hat beim Oberlandesgericht in Karlsruhe Berufung gegen Entscheidungen des Landgerichts Mosbach eingelegt, das den Betrieb des Automaten im Kraichgaudorf im Frühjahr 2017 untersagt hatte.

Eine Überprüfung dieser juristischen Bewertung will das OLG am 10. April 2019 vornehmen, insgesamt ginge es dabei um fünf Verfahren, wie OLG-Pressereferentin Dr. Julia Kürz gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung erklärt.

Zur Erinnerung: Ein Versandapotheker aus Deutschland, drei Apotheker aus der Region sowie der Apotheker-Landesverband hatten gegen den Betrieb des in der ehemaligen Apotheke in Hüffenhardt eingerichteten Automaten geklagt.

Mit Erfolg: Das Landgericht Mosbach verbot den Betrieb mit der Begründung, dass die praktizierte Abgabe und Lagerung von Medizin gegen das Arzneimittelgesetz verstoße und wettbewerbswidrig sei. Zulässig sei diese Abgabe nur in einer Apotheke oder durch den Versandhandel einer Apotheke.

Die Anlage konnte nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel ausgegeben, nachdem Mitarbeiter in den Niederlanden das Medikament per Knopfdruck freigegeben hatten. Tatsächlich vor Ort in Betrieb war der Automat allerdings nur wenige Stunden.