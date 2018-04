Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Unterlagen stapeln sich auf seinem Schreibtisch. Mit Hochdruck arbeiten er und seine Mitarbeiter an einem zukunftsorientierten Konzept und an einem Vorschlag für den Mosbacher Gemeinderat. Bürgermeister Michael Keilbach hat derzeit als Geschäftsführer des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei keine einfache Aufgabe. Denn Anfang Juni wird die Alte Mälzerei das dortige Restaurant übernehmen - alles in einer Hand und (quasi) unter einem Dach. Die bisherige Pächterin, Familie Herbert und Ute Emig, hört altersbedingt nach über zwei Jahrzehnten auf. "Leider", wie Keilbach sagt. "Familie Emig betrieb von Anfang an das Restaurant, und wir sind sehr zufrieden damit". Für die Zukunft hat er ein klares Ziel vor Augen: Das Kultur- und Tagungszentrum will er mit neuen Ideen attraktiv erhalten und voranbringen.

Eine dieser neuen Ideen: Noch in diesem Jahr will Keilbach vor der Alten Mälzerei einen Biergarten eröffnen. Dazu werde man die Fläche vor der Gebäude erweitern und neu gestalten. Die Mosbacher sollen dort bei kühlem Gerstensaft die Abendstunden genießen können. Das ist aber längst nicht alles: Man will auch das Angebot erweitern. So soll es nachmittags Kaffee und Kuchen im Restaurant geben.

Um die Neuerungen umzusetzen, stellte man bereits Personal ein. Im Restaurant wird Ruth Goldbaum künftig das Ruder übernehmen. Seit Anfang April ist sie die neue Gastro-Leiterin, die in den nächsten beiden Monaten dafür sorgen soll, dass der Betrieb des Lokals nach dem 1. Juni nahtlos fortgeführt wird. "Nach dem Glücksgriff Familie Emig, ist Frau Goldbaum ein weiterer Glücksgriff, der der Stadt Mosbach gelungen ist", freut sich Michael Keilbach.

Ruth Goldbaum hatte bisher das Kultur- und Begegnungszentrum fideljo der Johannes-Diakonie Mosbach geleitet. "Nach den vielen Jahren in Diensten der Johannes-Diakonie wollte ich eine neue Herausforderung suchen", begründet Ruth Goldbaum ihren Wechsel zur Alten Mälzerei. Und sie zeigt sich voller Tatendrang. Zunächst möchte sie mit allen Beteiligten die Situation analysieren und dann die Ideen und Vorschläge verwirklichen.

Eine Änderung der Öffnungszeiten kann sich Michael Keilbach derzeit auch gut vorstellen. An sieben Tagen soll künftig im Restaurant der Herd eingeschaltet sein. Dies soll dazu dienen, die bisherige Kundschaft zu halten, was Keilbach wichtig ist. Parallel dazu will er neue dazu gewinnen. Dabei setzt er auch auf das bewährte Team von Familie Emig: "Wir haben allen Mitarbeitern ein Übernahmeangebot unterbreitet". Daneben ist das Personal mit Ruth Goldbaum und Doris Oess als Köchin erweitert worden. Und weitere Mitarbeiter werden gesucht, fügt Keilbach hinzu.

Eine regionale und saisonale Küche wollen Keilbach und Goldbaum künftig im Restaurant den Gästen servieren. "Zudem stellen wir uns auf die Wünsche unserer Kunden ein", ergänzt Ruth Goldbaum mit Blick auf Familienfeiern und eventbezogene Veranstaltungen. Und alle Gerichte werden in der Küche der Alten Mälzerei zubereitet. "Wir bekommen nichts von außen geliefert", erklärt Keilbach.

Aber bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Derzeit führt Keilbach Gespräche mit neuen und alten Lieferanten. Gleichzeitig bereiten viele Mitarbeiter den Vorschlag der Verwaltung für den Gemeinderat vor. Voraussichtlich noch im April soll das Mosbacher Kommunalparlament darüber befinden, unter welcher Rechtsform die Alte Mälzerei künftig geführt wird. Der bisherige Eigenbetrieb wird jedenfalls umgewandelt. Im Mittelpunkt der aktuellen Überlegungen steht dabei, dass die Geschäftsleitung im Alltag schnell agieren kann. "Das ist wichtig", bekräftigt Michael Keilbach.

Die Vorbereitungen jedenfalls für die Übernahme des Restaurants liegen momentan im Zeitplan. Und wenn es so weiter geht, können sich die Gäste laut Keilbach auf "bewährte Qualität und auf einige Neuerungen" freuen.