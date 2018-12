Aglasterhausen. (rnz) Am morgigen Sonntag wird Volker Wahlenmeier offiziell in das Amt des Pfarrers der evangelischen Kirchengemeinde Aglasterhausen eingeführt. 1976 in Schwäbisch Hall geboren und in Weikersheim im Taubertal aufgewachsen, zog es den Vater von vier Kindern nach dem Theologischen Seminar in Frankfurt am Main als Pastor für Jugend- und Obdachlosenarbeit in die Bundeshauptstadt. Von Berlin führte die weitere berufliche Reise 2005 nach Nagold, wo Wahlenmeier als Jugendpastor fungierte und parallel dazu in Tübingen ein Studium der Altorientalischen Philologie, Vorderasiatischen Archäologie und evangelischen Theologie absolvierte. Nach einem Vikariat in Tauberbischofsheim kam er 2015 in den Kleinen Odenwald. Vor der Amtseinführung im Rahmen eines Gottesdienstes morgen um 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Aglasterhausen konnte die RNZ mit Pfarrer Wahlenmeier sprechen.

Herr Wahlenmeier, von Berlin nach Aglasterhausen: Wie groß war vor dreieinhalb Jahren der Kulturschock für Sie und Ihre Familie?

Wahlenmeier: (lacht) Nein, wir hatten keinen Kulturschock. Seit der Berliner Zeit haben wir uns Stück für Stück verkleinert, was die Größe der Städte betrifft. Wir haben seitdem in Nagold, Tübingen und Tauberbischofsheim gelebt und empfinden das Landleben als sehr angenehm. So schön die Erfahrung mit Berlin war - wir freuen uns, dass unsere Kinder hier aufwachsen können.

Wie erleben Sie die Kirchengemeinde Aglasterhausen im Moment und was sind Ihre vordringlichsten Aufgabenfelder?

Die Gemeinde Aglasterhausen ist schon sehr gut aufgestellt. Es gibt eine gute Vielfalt an Gottesdiensten, wir haben einen attraktiven Kindergarten, eine Krabbelgruppe, unsere kreative Kinderkirche, eine lebendige Konfi-Arbeit, zwei liebevoll gestaltete Seniorenkreise, einen hervorragenden Kirchenchor, einen fetzigen Gospelchor sowie einen tollen Posaunenchor. Und unser Grüner-Gockel-Team hilft uns, die Gemeindearbeit nachhaltig und umweltbewusst zu tun und dabei eine Menge CO2 einzusparen. In allen Gruppen engagieren sich viele wunderbare Menschen - ich hoffe, dass das so bleibt und wir noch mehr Menschen für die Mitarbeit in der Kirchengemeinde gewinnen können. Ich persönlich erlebe Tag für Tag viele schöne Begegnungen, auch im Religionsunterricht in der Schule, und was ich besonders schön finde: Wir haben erfreulich viele Taufen. Für all das bin ich sehr dankbar.

Sie haben selbst vier Kinder. Was wollen Sie tun, um den Nachwuchs für die Kirche zu begeistern?

Ich bin aktuell mit vielen Menschen im Gespräch darüber, wie wir weitere attraktive Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit schaffen können. Wenn ich träumen darf, dann wünsche ich mir einen Kinderchor. Ebenso hätte ich gerne unter der Woche ein Angebot für Kinder im Grundschulalter. Ich war viele Jahre in der Pfadfinderarbeit aktiv, das hat mir viel gegeben. Und wenn aus unserer richtig gut funktionierenden Konfi-Team-Arbeit eine Jugendarbeit herauswachsen würde, wäre ich sehr froh. All das braucht jedoch Zeit und einen langen Atem.

Die christlichen Kirchen kämpfen im Moment mit vielen Problemen. Wie sehr ist Ihre Arbeit an der Basis davon betroffen?

Sie haben Recht. Wir haben in der letzten Zeit viele erschütternde Berichte gehört, die auch mich persönlich sehr betroffen machen. Ich kann verstehen, dass Menschen die Kirche als unattraktiv empfinden. Auch in unserer Gemeinde erleben wir hin und wieder, dass Menschen ihrer Kirche den Rücken zukehren und austreten. Die Gründe dafür sind sehr verschieden - jeden einzelnen Fall finde ich aber sehr bedauerlich. Es zeigt uns umso mehr, dass wir Christen nicht die Asche der Vergangenheit bewahren können, sondern das Feuer weitergeben sollen. Ich meine damit, dass wir als Christen Traditionen achten, aber immer wieder auch mutig Neues ausprobieren sollten, um Menschen mit der Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Ich glaube nämlich sehr wohl, dass der Glaube an Jesus Christus Menschen auf ihrem Lebensweg voranbringen und stützen kann. Menschen gehen mit der Zuversicht des Glaubens mutiger, fröhlicher und getrösteter durchs Leben.

In der Wirtschaft wird heute immer öfter die Work-Life-Balance beschworen. Wie schaltet ein Pfarrer, Ehemann und Vater ab, der ja an Wochenenden besonders gefordert ist?

Um ehrlich zu sein, ist die Kluft zwischen Theorie und Praxis bei mir sehr groß… Doch ich erkunde gerne mit meiner Familie die Welt. Und auch ohne Familie genieße ich Wanderungen in den Bergen. Ganz zu schweigen von den Reisen, die ich gerne für unseren Kirchenbezirk organisiere. Aktuell bieten wir eine Studienreise nach Jordanien nach Pfingsten 2019 an, bei der wir noch freie Plätze haben.