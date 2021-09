Aglasterhausen.(schat) Wer regelmäßig auf der Bundesstraße 292 und kreisübergreifend unterwegs ist, der hatte die Schadstelle schon länger im Blick: Mit einer seltsamen Blasenbildung trat ein kleines Teilstück der rege frequentierten Verbindungsstrecke zwischen Aglasterhausen und Helmstadt unweit des Abzweigs Reichartshausen zuletzt mehrfach hervor, im wahrsten Wortsinn sogar.

Der Asphaltbelag in diesem Bereich der Bundesstraße hatte sich dabei deutlich sichtbar nach oben gewölbt, worauf Mitarbeiter des Fachdienstes Straße des Neckar-Odenwald-Kreises die Schadstelle abfrästen und mit sogenanntem Kaltmischgut wieder verfüllten. Die provisorische Maßnahme hielt allerdings nicht allzu lange: Nachdem die Decke wieder aufriss und in den vergangenen Tagen zunehmend Schotter aus dem Loch in der Fahrbahn kam, mussten die Männer in Orange erneut ran. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, war diesmal allerdings ein wenig mehr Arbeit und Aufwand nötig als noch bei der im Frühsommer erfolgten Ausbesserung mit Fräse und Kaltmischgut.

Auf einer Länge von etwa 20 Metern hat man nun auf dem Fahrstreifen Richtung Aglasterhausen eine neue Fahrbahndecke eingebaut, "20 Zentimeter stark", wie Bernhard Aumüller, Leiter der Straßenmeisterei Mosbach, auf RNZ-Nachfrage konkretisiert. "Das ist jetzt ordentlich und damit ist erst einmal gut", ergänzt Aumüller. Allerdings sei eine grundlegende Sanierung des Abschnitts zwischen der Anschlussstelle Reichartshausen (schon im Rhein-Neckar-Kreis liegend) und Aglasterhausen wohl in Bälde wünschenswert, weil notwendig. Das wäre dann allerdings ein Projekt für das Regierungspräsidium Karlsruhe, das für die Bundesstraßen zuständig ist.

Warum die Fahrbahn sich punktuell gewölbt und sich in der Folge der Schotter aus dem Unterbau an die Oberfläche hochgearbeitet hat? Über einen älteren Belag sei beim dreispurigen Ausbau des Abschnitts vor etlichen Jahren offenbar eine vergleichsweise dünne Asphaltschicht gekommen, sucht Bernhard Aumüller nach möglichen Erklärungen für das Schadensereignis.

Mit der tiefer gehenden Sanierungsmaßnahme (für die der Abschnitt teilweise gesperrt werden musste) sei man nun wieder auf der sicheren Seite, so Aumüller. Der Verkehr rollt inzwischen wieder auf einer blasen- und schotterfreien Fahrbahn.