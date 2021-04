Aglasterhausen. (schat/rp) Sie dient als Autobahnzubringer und schnelle Verbindung vom Rhein-Neckar- in den Neckar-Odenwald-Kreis. Entsprechend viel befahren ist die B292 nicht nur im Bereich rund um Aglasterhausen. Dort wird in Kürze im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe die in die Jahre gekommene Fahrbahndecke erneuert. Ab kommenden Montag, 3. Mai, wird der Bundesstraßen-Abschnitt von der Abzweigung der Landesstraße L590 nach Daudenzell bis zur Einmündung der Kreisstraße K3936 bei Breitenbronn saniert.

Laut Auskunft des Regierungspräsidiums soll zunächst mit der Einrichtung der Baustelle und dem Aufbau der Umleitungsbeschilderung begonnen werden. Die eigentlichen Bauarbeiten und die Aktivierung des Einbahnverkehrs bzw. der Umleitung beginnen dann am Montag, 10. Mai. "Nach derzeitigem Stand gehen wir von einer Gesamtbauzeit von rund sechs Wochen aus", heißt es aus der zuständigen Behörde.

Die Asphaltdeckschicht der Fahrbahn müsse "aus Altersgründen und zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung" in diesem Bereich erneuert werden. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden laut RP Schadstellen in den darunterliegenden Schichten beseitigt. Anschließend soll dann wieder eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden. "Nach Abschluss dieser Asphaltarbeiten werden zudem neue Leitpfosten versetzt, für die Unterhaltungsfahrzeuge wird eine Haltebucht neu hergestellt sowie eine bestehende Haltebucht verlängert", skizziert man seitens des Regierungspräsidiums die weiteren Maßnahmen.

Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen für Baustellen könne der Verkehr in diesem Bereich nur auf einer Fahrspur geführt werden. Daher wird auf der B292 von Obrigheim in Fahrtrichtung Aglasterhausen ein Einbahnverkehr eingerichtet. In Gegenfahrtrichtung werden die Verkehrsteilnehmer von Aglasterhausen kommend in Richtung Mosbach ab der Einmündung B292/L590 bei Aglasterhausen ausgeleitet und über die L590 über Daudenzell und Asbach und in Asbach weiter über die K3939 zur Einmündung in die B292 (Asbacher Höhe) Richtung Obrigheim geführt.

Die Zufahrt von Breitenbronn über die K3936 zur B292 ist in beiden Fahrtrichtungen fast während der gesamten Bauzeit möglich. "Ausgenommen ist ein Zeitraum von circa fünf Arbeitstagen. An diesen Tagen wird die K3936 zwischen Breitenbronn und der Einmündung in die B292 wegen Asphaltarbeiten für den Verkehr voll gesperrt", erklärt das Regierungspräsidium. Die Umleitung des Verkehrs erfolge über die Kreisstraße K3937 nach Aglasterhausen bis zur Bundesstraße 292. Weiterhin müsse die B292 im Einmündungsbereich zur L590 (Richtung Daudenzell) bei Aglasterhausen an einem Wochenende voll gesperrt werden. Dann werde der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über Daudenzell-Asbach umgeleitet und im Einmündungsbereich der B292/L590 mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Über die genauen Termine der beiden Vollsperrungen will man rechtzeitig in einer Pressemitteilung informieren. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 430.000 Euro und werden vom Bund getragen.