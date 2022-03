Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Mit einem Paukenschlag begonnen hatte das Jahr 2021 in der Zentralgemeinde des Kleinen Odenwalds. Denn mit Stefan Kron war dort Ende Januar der Herausforderer zum neuen Bürgermeister gekürt worden, zur Überraschung vieler. Gut ein Jahr später schaute nun die RNZ beim "Hausemer" Rathauschef vorbei – und blickte im Rahmen der Rathausrunde auf aktuelle und kommende Themen, auf Herausforderungen und Chancen, auf Erkenntnisse und Erfahrungen.

Bürgermeister Stefan Kron hat sich schnell in die Themen und Aufgaben in Aglasterhausen eingearbeitet. Foto: Schattauer

Bereits Laufendes fortgeführt, Neues angeschoben – so knapp und pragmatisch umreißt Stefan Kron sein erstes, noch nicht ganz vollständiges Jahr als Bürgermeister der 5000-Einwohner-Gemeinde. Nicht nur beruflich hat sich für den 40-Jährigen im vergangenen Jahr Grundlegendes verändert, auch familiär hat sich Bewegendes getan. Mitte August kam Sohn Samuel zur Welt, der Neu-Bürgermeister ist demnach inzwischen auch Neu-Familienvater. "Das ist schon ein anderes Leben", sagt Kron in Bezug auf den Familienzuwachs ganz offen.

Genau das Richtige

Anders ist seit Anfang April 2021 auch sein Berufsleben. Aus der freien Wirtschaft – Stefan Kron war als Prokurist bei einem mittelständischen Unternehmen in Neunkirchen tätig – ging es ins Bürgermeisteramt von Aglasterhausen. In die Gemeinde war der Rheinland-Pfälzer (aus Alf an der Mosel stammend) 2013 gezogen, der Liebe wegen. Seine Frau Stephanie ist seit ihrer Kindheit in "Hause" zu Hause. "Ich konnte mich relativ schnell in die wichtigen Themen einarbeiten", skizziert der 40-Jährige. Seine Arbeit sei vielfältig, abwechslungsreich, nie langweilig. "Es ist genau das, was ich gesucht habe", ist sich Stefan Kron auch ein Jahr nach seinem Wahlerfolg absolut sicher.

Und was für ihn selbst gilt, das soll auf dem Rathaus auch für alle Beschäftigten gelten: "Wenn man gerne arbeitet, dann arbeitet man auch gut, davon bin ich überzeugt." Kron berichtet von einem guten Klima im Rathaus, zumal man einige offene Stellen habe besetzen können. Klimatisch alles im grünen Bereich sei es auch im Gemeinderat, wo es seinen ersten Erfahrungen zufolge "nie um Parteiinteressen", sondern "immer um die Gemeinde und ihre Entwicklung" gehe. "Das ist ein sehr konstruktives Miteinander, ein guter Austausch", so Kron.

Gutes Geld für gutes Klima

Beim Thema Klima kommt dem Verwaltungschef auch eine besondere Investition in den Sinn, auf die man sich im Gemeinderat verständigt hat: Für stattliche 1,2 Millionen Euro rüstet man die örtlichen Kindergärten und Schulen nämlich ganz bewusst mit stationären Luftfilteranlagen aus, statt – wie andernorts meist üblich – auf mobile Lösungen zu setzen. "Wir sind der Überzeugung, dass die Vorzüge, die stationäre Filteranlagen bringen, den höheren Anschaffungspreis wert sind", verdeutlicht Kron, warum man sich für fest eingebaute Geräte, 48 an der Zahl, entschieden hat.

Durch eine Wärmerückgewinnung lasse sich eine Senkung der Energiekosten erreichen, im Sommer sei zudem eine Kühlfunktion möglich. Erfreulicherweise bewertet auch das Land den Aglasterhausener Weg bei den Filteranlagen positiv und fördert laut Bürgermeister Kron die Anschaffung und Installation mit ca. 80 Prozent der Kosten. Die Planungen laufen, in den Sommerferien will man alle Geräte an die Decken bekommen, mit Beginn des neue Schuljahres im September sollen auch die Filteranlagen ihren Dienst aufnehmen.

Damit in Sachen Schule aber nicht genug: Nach langem Vorlauf biegt man an der Grundschule in Aglasterhausen bei der Erneuerung des Schulhofes nun zeitnah auf die Zielgerade ein. Der soll für rund 600.000 Euro zeitgemäß gestaltet werden. Die Ausschreibung für die Gewerke ist gerade gestartet, auch hier bilden die Sommerferien das Zeitfenster, in dem sich Sicht- und Greifbares tun soll. "Dafür war es einfach Zeit, die Ansprüche haben sich geändert", begründet Stefan Kron die Notwendigkeit der Umgestaltung. Aktuell präsentiert sich der Schulhof noch in weiten Teilen im Urzustand – die Schule wurde in den 1960er-Jahren gebaut.

Auch die ganz Kleinen will und muss man von Gemeindeseite weiter verstärkt im Blick haben. Nicht nur Stefan Kron geht von einem (weiter) steigenden Bedarf an Kindergartenplätzen aus. Im Austausch mit dem Gemeinderat wolle man sich mit weiteren Planungen in diesem Bereich konkret auseinandersetzen, so der Verwaltungschef. Auch in Aglasterhausen tut man sich bei der Suche nach Fachkräften für eine adäquate Betreuung der Kinder in den Einrichtungen in der Gemeinde schwer; der Bedarf ist eben seit geraumer Zeit nahezu überall hoch. "Dank der hohen Einsatzbereitschaft unserer Erzieherinnen und Erzieher kommen wir aktuell gerade über die Runden. Zukünftig müssen wir hier aber aufstocken", erklärt Stefan Kron hinsichtlich der personellen Ausstattung in den Kindertagesstätten.

Stark nachgefragt: Für die 39 neuen Bauplätze am Schneidersberg gab es rund doppelt so viele Interessenten. Foto: Schattauer

Für die Zukunft bereits vorbereitet ist man im nahezu fertig erschlossenen Neubaugebiet "Schneidersberg II". Den Fortschritt der Erschließungsarbeiten konnte der Verwaltungschef höchstpersönlich täglich "kontrollieren" – unmittelbar hinter dem Wohnhaus der Familie Kron wurde Bauraum für weitere Familien geschaffen. Die Bewerbungsfrist für die 39 neuen Baugrundstücke ist inzwischen abgelaufen – es gab fast doppelt so viele Anfragen wie verfügbare Plätze. Im Gemeinderat hatte man sich auf ein Punktesystem verständigt, nach dem die Bauplätze priorisiert bzw. vergeben werden. Nachdem die Erschließungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen sind (u. a. die Straßendecke muss noch aufgebracht werden), könnten schon recht bald die ersten Arbeiten auf den Baugrundstücken starten. "Anfang März soll die Deckschicht aufgebracht werden", konkretisiert Kron die finalen Erschließungsmaßnahmen.

Auch im Bestand soll sich was tun. Stefan Kron verweist dabei auf mehrere vielversprechende innerörtliche Entwicklungsprojekte "aus privatwirtschaftlicher Initiative". Viel mehr verraten will er dazu noch nicht, entsprechenden Beratungen dazu im Gemeinderat nicht vorgreifen.

Bereits mehrfach im Gemeinderat erörtert wurde unterdessen das Vorhaben "Neubau Seniorenheim" an der Hausener Straße im Ortsteil Daudenzell. Die Vorarbeiten zu diesem Projekt laufen, zuletzt hatte man nun noch Berechnungen zu möglichen Starkniederschlagsereignissen in Auftrag gegeben. Mit den Ergebnissen sei dieser Tage zu rechnen, dementsprechend sei dann auch mit dem weiteren Fortgang der Planungen zu rechnen. Grundsätzliche Zustimmung zum neuen Seniorenheim hatte der Gemeinderat bereits signalisiert, nachdem das Vorhaben vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung im Gremium vorgestellt worden war.

"Parken ist nicht unser Problem"

Wie in anderen Kommunen, ist das Thema Kanalunterhaltung und -sanierung auch in Aglasterhausen Dauerbrenner. Nach umfangreichen Modernisierungen in den vergangenen Jahren beschränkt man sich 2022 auf kleinere Maßnahmen, Befahrungen und Kontrollen. In Arbeit ist laut Stefan Kron auch die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans. Auch was die Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt Mosbach angeht, will man die Erfahrungen evaluieren und bewerten. "Die Präsenz wird wahrgenommen", meint der Bürgermeister, der zugleich feststellt: "Parken ist nicht unser größtes Problem." Schwerwiegender seien vielmehr oft Tempo und Lärm auf und von der Straße. Wenn es nach Stefan Kron ginge, "dann wäre ab Ortsschild Tempo 30 vorgeschrieben". Bei den Kreis- und Landesstraßen, die sich durch Aglasterhausen ziehen, sei man aber leider nicht entscheidungsbefugt.

Dranbleiben will der Bürgermeister in Sachen Lärm- und Temporeduktion aber dennoch, ebenso an einem sicheren Übergang von Daudenzell nach Aglasterhausen. Die Kreuzung an der B292 sei jedenfalls nicht als solcher anzusehen. Bei der nächsten Verkehrsschau soll (einmal mehr) auf eine mögliche Ampellösung hingewiesen werden.

Eine solche Ampel gibt es am Übergang zum Gewerbegebiet "Oberes Tal" schon. Dahinter entwickelt sich das angesiedelte Gewerbe "stabil", wie Bürgermeister Stefan Kron erläutert. Insgesamt seien die örtlichen Unternehmen bisher einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen, "die Einzelhändler im Kernort leiden aber schon ein wenig". Krons Appell geht diesbezüglich an die Bürgerschaft: "Wer im Ort einkauft, der hilft am besten."

Gelitten hat zuletzt leider auch der Austausch mit den Vereinen, der Stefan Kron an sich so wichtig ist. Zwar erkundige er sich regelmäßig nach dem Stand der Dinge, das persönliche und direkte Miteinander vermisse er aber sehr. "Ich hoffe, wir können das bald wieder ein bisschen mehr ausleben."

Und wie sieht es mit den Finanzen der Gemeinde aus? "Solide aufgestellt" sieht Stefan Kron Aglasterhausen. "Wir haben einen Kämmerer der alten Schule, der sehr gut auf unseren Haushalt aufpasst", lobt Stefan Kron die Arbeit von Frank Herion. Gleichwohl will er bei dem nun ein wenig mehr rauskitzeln: "An manchen Stellen müssen wir vielleicht ein bisschen mehr investieren als in der Vergangenheit", findet das Gemeindeoberhaupt.

Immer die Gemeinde im Blick

Klotzen statt Kleckern soll aber nicht die übergeordnete Devise werden; die Politik der kleinen Schritte bleibt für Stefan Kron der bessere Weg. "Wir werden aus allen Bereichen die für den Ort passenden Lösungen finden", sagt der 40-Jährige etwa mit Blick auf erneuerbare Energien und Investitionen in dieselben. Irgendwelche Leuchtturmprojekte ergeben für ihn wenig Sinn, kleine, nachhaltige Vorhaben umzusetzen deutlich mehr. Für die Installation von PV-Anlagen werde man sich alle gemeindeeigenen Gebäude genau anschauen, weitere Optionen in Verwaltung und Gemeinderat beleuchten und erörtern. Auch die Themen Digitalisierung (Verwaltung) und die Wiederbelebung des Ortskerns bleiben für Kron ganz oben auf der Agenda.

Nach fast einem Jahr in Diensten seiner Gemeinde zieht Stefan Kron eine durchaus positive erste Zwischenbilanz. Die Begeisterung für das Amt des Bürgermeisters und die damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen, beim 40-Jährigen ist sie weiter präsent. Das Arbeitsklima passt, der Austausch mit dem Gemeinderat ebenso. Und am Ende der Bestrebungen aller Beteiligten und Entscheidungsträger stehe, so Stefan Kron, stets das gleiche Ziel: "Aglasterhausen gemeinsam voranbringen."

Was macht Angelika Holzwarth?

Angelika Holzwarth. Foto: Schattauer

> Angelika Holzwarth ist – wie ihr Chef – Quereinsteiger(in). Seit Januar 2019 ist die 52-Jährige bei der Gemeinde Aglasterhausen beschäftigt, erstmals in ihrer beruflichen Laufbahn auf dem Amt angestellt. Zuvor war die gelernte Bürokauffrau etliche Jahre am Empfang eines Steuerbüros tätig, begleitete dann noch gut zwei Jahre Sabine Schweiger als Bürgermeisterin in der 5000-Einwohner-Gemeinde. Seit April 2021 arbeitet Stefan Kron im Zimmer neben Angelika Holzwarth – und sie ihm zu.

"Ich habe die Dinge im Blick zu haben", sagt die Sekretärin des Verwaltungschefs – Termine, Themen, Aufgaben, Anliegen. "Sobald der Bürgermeister offiziell einlädt, bin ich mit im Boot", verdeutlicht die 52-Jährige, die auch die Geschäftsstelle des Gemeinderates, des Abwasserzweckverbandes Michelbach und des Gemeindeverwaltungsverbandes "Kleiner Odenwald" betreut. Administrative Aufgaben bestimmen also zumeist das Geschehen im Vorzimmer von Bürgermeister Kron.

Die Abläufe und Strukturen einer Verwaltung habe sie nach ihrem Quereinstieg vor gut zwei Jahren auch erst kennenlernen müssen, erklärt Angelika Holzwarth. Ob am Empfang beim Steuerbüro oder im Rathaus, wichtig ist der 52-Jährigen der persönliche Kontakt: "Ich arbeite sehr gern mit Menschen", sagt die Sekretärin, die im Moment aber zwangsläufig viel am Telefon besprechen und regeln muss.

"Mein Job gefällt mir wirklich sehr gut", sagt Angelika Holzwarth, die als erste persönliche Ansprechpartnerin des Bürgermeisters natürlich viel mitbekommt. "Nicht alles davon ist auch für andere bestimmt", so die Sekretärin. Preisgeben würde sie davon aber nie etwas – Loyalität und Diskretion seien für ihre Arbeit grundlegende Werte. Mehr als die eigene Frau wisse sie aber nicht von und über Stefan Kron, relativiert Angelika Holzwarth schmunzelnd, die gleichwohl von einem vertrauensvollen Arbeitsverhältnis berichtet – und auch das "Miteinander" im gesamten Verwaltungsteam schätzt und lobt.