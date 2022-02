Adelsheim. (ahn) "Die Freibadsaison steht vor der Tür", sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der jüngsten Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats, als er über das Öffnungskonzept des Freibads für die diesjährige Saison informierte. Dieses soll vom 30. April bis 11. September an sieben Tagen in der Woche von 9 bis 20 Uhr geöffnet haben.

"Wir planen also keinen Schichtbetrieb mehr", so Bernhardt. Denn auch nach Gesprächen mit den Bademeistern gehe man davon aus, dass es keine wesentlichen Beschränkungen durch Corona geben werde.

Was allerdings vom Vorjahr bestehen bleibt, ist das Reinigungskonzept: Die Reinigung am Ende des Tages werde wieder an eine Firma vergeben, so Bernhardt. "Wir haben diesbezüglich gute Erfahrungen im letzten Jahr gemacht. Und wir hoffen, dass der Förderverein Visa wieder unterstützend einwirkt." Etwa bei den Reinigungsdiensten am Wochenende. Somit könnte man den Wochenendzuschlag für die Firma einsparen. "Wer bei der Reinigung helfen will, ist auf jeden Fall willkommen", so Bernhardt.

In dieser Saison soll es wieder eine Jahreskarte geben. Wie viel diese kostet, steht noch nicht fest, denn nach mehr als 20 Jahren werden in diesem Jahr die Freibadgebühren angepasst. Darüber wird der Gemeinderat noch zu entscheiden haben. Die Stadt bezuschusst das Freibad im Mittel mit 160.000 Euro pro Jahr.