Von Noemi Girgla

Schwarzach. Wenn sich die Tür der "Achtkaffee Rösterei" in der Tonwerkstraße in Schwarzach öffnet, schlägt einem der unverkennbare Duft von frischem Kaffee entgegen. Während die Einrichtung spartanisch anmutet, ist die Luft voll des verheißungsvollen Aromas, das zugleich innere Ruhe wie Fernweh weckt. Dieser Geruch ist es auch, der Andrej Pajdakovic antreibt. "Es ist der Duft von Verwandlung, Transformation. Das ist das Spannende an dem Prozess, den die Bohne durchläuft", sagt der 45-Jährige, der nun die erste Kaffeerösterei im Neckar-Odenwald-Kreis eröffnet hat.

Von Haus aus Diplom-Sportökonom, ist Pajdakovic seit 13 Jahren im Kaffeegeschäft. Erfahrungen sammelte er in einer Spezialitätenrösterei, nun hat er sich mit der Selbstständigkeit einen Traum erfüllt. Denn Kaffee war schon immer seine Leidenschaft. Vor etwa einem Jahr beschloss Pajdakovic, den Schritt zu wagen, und erhielt prompt Unterstützung von der Gemeinde Schwarzach, insbesondere von Bürgermeister Mathias Haas. So investierte er in eine Trommelröstanlage, einen Röst-Zyklon und Rohkaffee, verlegte neuen Boden und baute einen Tresen. Fehlte nur noch ein Name.

"Ich wollte die Rösterei nicht nach mir benennen und gleichzeitig einen Wiedererkennungswert schaffen", meint der Spezialitätenhändler. Die Acht sei seine Lieblingszahl und verkörpere auf der Seite liegend die Unendlichkeit. "Ich finde, das ist eine schöne, beruhigende Bedeutung, dass etwas ewig währt", sagt Pajdakovic mit einem Schmunzeln.

Nicht nur prangt eine große Acht auf den schwarzen Tüten, die die Kaffeemischungen enthalten, auch ihre Namen greifen das Logo auf. Zumindest bei den Espresso-Varianten. "Sie tragen die Namen "Achtsam, prachtvoll und machtvoll", erklärt Pajdakovic. Des Weiteren vertreibt er derzeit vier verschiedene Filterkaffees und einen Kaffee Crema. Dieser ist jedoch nicht nach der Rösterei, sondern ihrem Standort benannt – die Schwarzacher Mischung. "Im Frühjahr soll noch eine vierte Espresso-Mischung dazukommen. "Die heißt dann ,Achtbar’", blickt der Röster voraus.

Welche Bestimmung der Rohkaffee erhält, der säckeweise in der Achtkaffee Rösterei lagert, entscheidet sich in den letzten Minuten des Röstprozesses. Bis dahin hat er schon eine weite Reise hinter sich. Basilien, Guatemala, Indien, Java, Honduras, Indonesien und Tansania ist auf den Jutesäcken zu lesen, die die noch grünen bis gelblichen Bohnen enthalten, die noch so gar nichts vom typischen Kaffeegeruch an sich haben.

Die Transformation findet erst in der Trommel statt, in der rund 25 Kilo gleichzeitig geröstet werden können. "Die Bohnen werden durch einen Luftstrom geröstet und müssen immer in Bewegung sein, während die heiße Luft zirkuliert", enthüllt Pajdakovic, was im Inneren der Röstanlage geschieht. Nur so entsteht die gleichmäßige Bräunung, ohne dass etwas verbrennt. Ein Röstvorgang dauert etwa 14 bis 18 Minuten – je nachdem, zu was der Kaffee werden soll.

Der Duft der Verwandlung

Nach rund zwölf Minuten entsteht das für Pajdakovic "schönste Geräusch im Prozess", die sogenannte Crackphase setzt ein. "Auch wenn sich das Gewicht der Bohnen beim Rösten um etwa 20 Prozent reduziert, werden sie um etwa 40 Prozent größer. Sie dehnen sich also aus und platzen auf. Dann beginnt es, in der Trommel zu knistern, was ein bisschen an Popcorn erinnert", beschreibt Andrej Pajdakovic den Vorgang.

Nun liegt es an ihm, die Bohnen ihrer Bestimmung zuzuführen: Sollen sie zu Espresso oder Filterkaffee werden? Dafür braucht der Röster alle Sinne: Augen, Ohren und Nase – sowie eine gute Portion Erfahrung, denn nun folgen die "entscheidenden Minuten", die Oberfläche darf nicht zu dunkel werden. Damit die Bohnen, wenn sie aus der Trommel kommen, nicht noch weiter "nachziehen", werden sie direkt heruntergekühlt. Ähnlich, als würde man ein Ei abschrecken, nur eben nicht mit kaltem Wasser, sondern mit kalter Luft.

Noch sind die Bohnen sortenrein getrennt, ein paar Tage bleibt das auch so. "Durch die Röstung entstehen Gase, die erst einmal entweichen müssen. Am aromatischsten ist der Kaffee dann rund zehn Tage nach der Röstung", weiß der Experte. Gemischt werden die Sorten erst kurz vor dem Verkauf. "Der Brasilianische Kaffee ist bei mir der wichtigste Spieler, er bildet das Fundament", lässt Pajdakovic sich ein wenig in die Karten blicken.

Was nun folgt, ist die Zusammenführung von Aromen wie Kakao Nibs, Honig, Kräutern, Zedernholz und dunkler Schokolade – denn jeder Kaffee hat seine eigenen feinen Nuancen, die miteinander kombiniert ihren ganz eignen Geschmack erschaffen. "Die verschiedenen Aromatiken müssen gemischt werden. Ein bisschen süß, ein bisschen sauer, ein bisschen bitter. Sonst schmeckt es langweilig." Ob die perfekte Harmonie erreicht ist, überprüft Pajdakovic anhand von "Cuppings", sprich: Verkostungen.

Und noch etwas ist dem Gründer der ersten Kaffeerösterei im Kreis wichtig: "Mir geht es nicht darum, riesige Mengen zu produzieren und vorzubereiten. Lediglich die Handarbeit, die man hat, soll gezahlt werden. Ich stehe dafür, dass die Arbeit eines jeden einzelnen wertgeschätzt wird: die des Kaffeebauern, des Lkw-Fahrers und natürlich auch meine eigene. Deshalb ist mein Kaffee so fair, wie er nur sein kann", unterstreicht der Spezialitätenhändler, der den Namen eines jeden Kaffeebauern nachvollziehen kann.

Achtsam und achtbar sind für Andrej Pajdakovic eben nicht nur Namen, der Kaffee nicht nur sein Lieblingsgetränk: Es ist seine Leidenschaft, die Erfüllung eines Traums – und natürlich der Geruch, der ihn antreibt.

Info: Ein Werksverkauf findet immer freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr (Tonwerkstr. 1, Schwarzach) statt, außerdem gibt es einen Onlineshop. Mehr unter: www.achtkaffee.de.