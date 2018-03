Angesichts einer prognostizierten steigenden Kinderzahl soll an den acht Grundschulstandorten in Mosbach nicht gerüttelt werden. Die Stadträte beschlossen am Mittwoch, die Mosbacher Schullandschaft zumindest bis zum Jahr 2020 nicht zu verändern. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Schullandschaft in Mosbach mit den acht Grundschulstandorten soll zumindest bis zum Jahr 2020 nicht verändert werden. Dies beschlossen die Stadträte - bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen - in der jüngsten Sitzung des Mosbacher Gemeinderats am Mittwochabend. Ferner sollen die beiden Werkrealschulen zunächst fortgeführt werden. Bei diesem Schultyp jedoch erhielt Verwaltung gleichzeitig das Mandat, die Entwicklung weiter ständig im Auge zu behalten und eventuell erforderlich werdende Anpassungen frühzeitig in die Wege zu leiten.

Eine erfreuliche Nachricht hatte die Stadtverwaltung bei der Vorstellung des Gutachtens der Hildesheimer Planungsgruppe zur Schulentwicklung mit in ihrem Gepäck: Eine steigende Geburtenrate wird erwartet. Die Hildesheimer Planungsgruppe prognostiziert einen deutlichen Anstieg der Geburtenzahlen zumindest für die kommenden 15 bis 20 Jahre.

Worauf auch Oberbürgermeister Michael Jann einging, der den Mosbacher Schulstandort gut aufgestellt sah. Im Vergleich zu anderen Städten dieser Größenordnung stünde Mosbach u. a. mit acht Grundschulen, zwei Werkrealschulen und zwei allgemeinbildenden Gymnasien gut da. "Das ist für eine Stadt dieser Größer nicht der Regelfall", sagte OB Jann. Die Schulen zählten zu den kommunalen Pflichtaufgaben. Daher müsste die Stadt nach seinem Dafürhalten die Hausaufgaben erledigen. Auch wenn die Stadt bei der Sanierung der Schulgebäude "vor großen Herausforderungen steht". Aber: "Wir bauen an der Zukunft Mosbachs", warb Jann.

Detailliert präsentierte Hauptamtsleiter Eckhard Boer sodann das in Auftrag gegebene Gutachten der Hildesheimer Planungsgruppe. Dabei legte er dar, dass nach einem Rückgang der Schülerzahlen in den vergangenen zehn Jahren um bis zu 22 Prozent nun eine positive Entwicklung folge. Danach sei in den nächsten 15 bis 20 Jahren ein deutlicher Anstieg der Kinderzahlen zu erwarten. Im Jahr 2017 seien 227 Mädchen und Jungen geboren worden (im Jahr zuvor waren es 225 Babys). Jedoch unterstrich der Hauptamtsleiter auch den "nach wie vor hohen Sanierungsstau" bei den Schulen.

Gerade bei der anstehenden Sanierung der Schulgebäude wünschte Fraktionsvorsitzender Josef Bittler für die CDU ein stärkeres finanzielles Engagement des Bundes und des Landes. Der Fraktionschef hob auch auf den Grundsatz "kurze Beine, kurze Wege" ab. Angesichts des Anstieges der Schülerzahlen soll laut Bittler keine Grundschule geschlossen werden.

Die Alternative Liste habe nie die Schließung einer Schule gewollt, unterstrich Fraktionsvorsitzende Elisabeth Laade. Die Stadträtin regte zudem an, dass der Arbeitskreis Schulentwicklung wieder regelmäßig tagen solle.

Dagegen sah Dr. Gunther Leibfried, stellvertretender Fraktionschef der Freien Wähler, die Stadt mit acht Grundschulen "sehr luxuriös" aufgestellt. Das Motto "kurze Beine, kurze Wege" dürfe nicht als Totschlagsargument missbraucht werden. Er erinnerte dabei an den vorhandenen Sanierungsstau.

"Wir fühlen uns in unserer Meinung bestätigt, keine Schule zu schließen", hob Hartmut Landhäußer, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, hervor. Das Thema sei aus seiner Sicht vom Tisch. Zudem rechnet er mit Geldern vom Bund. Und darin war er sich mit OB Jann einig, der gute Chancen sah, in die Förderung des Bundes aufgenommen zu werden.

Stadtrat und Lohrbacher Ortsvorsteher Norbert Schneider (SPD) war über den Erhalt der Kurfürstin-Amalia-Grundschule in Lohrbach erfreut. Sodann sprach Stadtrat Werner Baier (CDU) die Investitionen für die Sanierungen an, ehe die Freien Wähler einen Antrag stellten. Die Fraktion wollte die Abstimmung nochmals vertragen. Allerdings folgten die Ratsmitglieder nicht diesem Ansinnen und lehnten mehrheitlich den Antrag auf Vertagung ab.