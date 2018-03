Einer der Räuber, die im Juli 2017 in dieses Haus in Mosbach eingedrungen sind und den 71-Jährigen Bewohner gefesselt und ausgeraubt haben sollen, musste sich vor dem Landgericht verantworten. Foto: Ludwig

Mosbach. (bx) Im Juli 2017 ereignete sich der brutale Überfall, Anfang Februar 2018 begann die Verhandlung gegen die mutmaßlichen Täter, am Donnerstag gab’s die erste Verurteilung. Der Prozess um den im Sommer letzten Jahres verübten Raubüberfall, bei dem ein 71-jähriger Hausbesitzer im Mosbacher Masseldorn von mehreren Tätern zusammengeschlagen und gefesselt wurde und seine hinzukommende Tochter schwere psychische Schäden davontrug, war bereits zu Beginn des Monats in einem ersten Verhandlungstag eröffnet worden. Da sich der Vizepräsident des Landgerichts Alexander Ganter von einer weiteren Untersuchung Aufklärung darüber versprochen hatte, inwieweit andere Täter involviert gewesen sind, war die Fortsetzung auf einen weiteren Prozesstag verlegt worden.

Der Angeklagte und u.a. zwei weitere Männer, deren Fälle bei Gericht noch verhandelt werden, sollen sich im Vorfeld des Raubüberfalls in Mosbach verabredet haben, künftig derlei Raubzüge gemeinsam zu unternehmen. Mit insgesamt vier Mittätern soll der 28-jährige Irizoui A. am Morgen des 3. Juli maskiert durch die unverschlossene Terrassentür in die Wohnung des 71-jährigen Überfallopfers in Mosbach eingedrungen sein, um dort auf Beutezug zu gehen. Den Rentner sollen die Räuber auf der Toilette angetroffen, ihn dann mit Faustschlägen gegen den Kopf niedergeschlagen haben. Mit Kabelbindern gefesselt und mit einem T-Shirt geknebelt, wurde das Opfer dann im Wohnzimmer auf einen Stuhl gesetzt, den Kopf zusätzlich mit einer Decke umwickelt. Während die Räuber mit dem Abtransport des Diebesguts zugange waren, soll die Tochter des Geschädigten ins Haus gekommen sein, den Angeklagten nebst Komplizen entdeckt und umgehend die Nachbarn zu Hilfe gerufen haben. A. und seine Komplizen seien darauf hin mit einem Teil des Diebesgutes - Uhren, Ringe, Ketten, Bargeld, Gold- und Sammlermünzen - geflüchtet. Eine aufwendige Fahndung nach den Tätern war zunächst erfolglos geblieben, die Polizei war drei Räubern später im Rahmen der umfassenden Ermittlungen auf die Spur gekommen. Die beiden weiteren Mittäter sind noch unbekannt.

Allerdings ergaben sich hier keine neuen Anhaltspunkte, so dass Staatsanwältin Stephanie Raach vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts ihr Plädoyer beginnen konnte. Sie wertete zwar als strafmildernd, dass sich der Angeklagte Irizoui A. (28) zu der Tat bekannte und sich auch für sein Handeln entschuldigte.

Allerdings zog sie in Zweifel, dass die Täter erwartet haben wollten, keine Personen im Haus anzutreffen. Hiergegen hätten schon die mitgeführten Kabelbinder und die Suche nach Anwesenden im Haus gesprochen, die dem eigentlichen Raub vorausgegangen war.

Auch spräche die enorme Brutalität, mit der die Täter gegen den Hausbesitzer vorgingen, und die lange Vorstrafenliste gegen den Angeklagten. Die Behauptung des seit Juli in Haft befindlichen Irizoui A., er habe sich nicht an den körperlichen Misshandlungen beteiligt, wertete sie als Schutzbehauptung. Raach forderte daher für den aus Rumänien stammenden A. eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten, dies sei ein angemessenes Strafmaß für schweren Raub mit Körperverletzung.

Der Verteidiger von Irizoui A., Rechtsanwalt Uwe Gehrig, dagegen sah ein brutales Vorgehens seines Klienten als eher atypisch an, was er an den bisherigen Verurteilungen des 28-Jährigen festmachte. Er wies darauf hin, dass sich der Angeklagte von Anfang an kooperativ gezeigt habe. Die Drogen- und Alkoholabhängigkeit müsse strafmildernd einbezogen werden. Zu berücksichtigen sei zudem, dass eventuelle Aussagen unter dem Druck zustande gekommen seien, dass die Familie von Irizoui A. möglicherweise Sanktionen ausgesetzt sein könnte. Die Verteidigung forderte daher eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren für einfachen Raub.

Nach einem letzten Wort des Bedauerns vonseiten des Angeklagten zog sich die Strafkammer zur Beratung zurück. Sie kam zum Urteil, eine Haftstrafe von acht Jahren als "tatangemessen" auszusprechen. In seiner Begründung betonte Richter Alexander Ganter, dass ein auch Urteil möglich gewesen sei, das sogar noch über die Strafforderung der Staatsanwaltschaft hinausgegangen wäre.

Allerdings habe die Kammer zugunsten des Angeklagten dessen Kooperation und weitgehende Geständnisbereitschaft sowie sein sichtbaren Bedauerns gewertet. Für schweren Raub und Körperverletzung sei somit dieses Strafmaß zustande gekommen, so Ganter weiter. Das Urteil noch nicht rechtskräftig.