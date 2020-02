Das ​Landgericht in Mosbach. Foto: dpa

Mosbach. (gin) Drei Täter sind bereits verurteilt, seit Freitag muss sich nun ein weiterer Mann wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor der 1. Großen Strafkammer des Mosbacher Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem inzwischen 33-jährigen Rumänen vor, im Juli 2017 gemeinsam mit drei Landsleuten maskiert durch eine unverschlossene Terrassentür in ein Haus im Mosbacher Masseldorn eingedrungen zu sein.

Als die Täter im Badezimmer auf den damals 71-jährigen Bewohner trafen, wurde dieser niedergeschlagen, gefesselt und geknebelt. Danach begannen die Männer, im Keller drei Tresorschränke aufzubrechen. Entwendet wurden Bargeld, Sammlermünzen und Schmuck im Gesamtwert von etwa 11.000 Euro.

Dabei wurden sie von der Tochter ihres Opfers überrascht, die daraufhin bei den Nachbarn Hilfe holte. Die Täter flohen auf dem Weg, den sie gekommen waren, in ein nahegelegenes Waldgebiet, wo sie Teile der Beute und ihrer Maskierung zurückließen. An von der Polizei im Wald sichergestellten Multifunktionstüchern konnten DNA-Spuren gesichert werden. Eine davon stimmt mit der DNA des nun angeklagten 33-Jährigen überein.

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte gestern geständig und reumütig. Zu dem von Staatsanwalt Dr. Thorsten Nees erhobenen Vorwurf der Bandenkriminalität gab er jedoch an, er habe seine Komplizen erst kurz vor der Tat in einer Kneipe kennengelernt. Diese hätten ihm 200 Euro versprochen, wenn er mitmachen würde. Das Geld habe er allerdings nie erhalten. Dem widersprach ein am ersten Prozesstag als Zeuge geladener Mittäter auf Nachfrage der Vizepräsidentin des Landgerichts Mosbach, Dr. Barbara Scheuble: Er sei mit dem Angeklagten bereits mehrere Monate vor der Tat gemeinsam nach Deutschland gekommen. Die Beute habe man nach der Tat aufteilen wollen.

Während die drei Mittäter schon kurz nach dem Überfall gefasst worden waren, wurde der Angeklagte erst im August 2019 in Rumänien festgenommen. Zugrunde lag ein europäischer Haftbefehl. Die drei bereits Verurteilten erhielten Haftstrafen zwischen sechs und neun Jahren.

Die Hauptverhandlung gegen den 33-Jährigen wird am 9. März fortgesetzt.