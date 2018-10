Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. Ohne das Ökumenische Zentrum (ÖZ) in der Neuburgstraße wäre die Waldsteige in Neckarelz heute kaum mehr vorstellbar. Vor 30 Jahren gründeten damals 70 Christen beider Konfessionen den heutigen Förderverein, der die evangelische und die katholische Kirchengemeinde als jeweils hälftige Eigentümer des Gebäudes bei der Beschaffung der notwendigen finanziellen Mitteln unterstützte - damals noch unter dem Namen "Bau-Förderverein Ökumenisches Zentrum". Das Jubiläum feierte man am Sonntagvormittag in einem Festgottesdienst mit anschließendem Empfang.

Den ökumenischen Gottesdienst leiteten Prädikantin Maike Backfisch und Zelebrantin Erna Uhl gemeinsam. In die Liturgie flossen immer wieder Elemente ein, welche die Einheit der Christen und damit das zusammenführende Gepräge des ÖZ beschreiben. Der Weltmissionstag der katholischen Kirche ließ sich dazu passend verbinden. Dass die Lebendigkeit im Glauben sich hier nicht zuletzt über Kunst und Musik ausdrückt, machte die musikalische Begleitung der von Martin Reiland geleiteten Band "Old Bones" ("Alte Knochen") mit Keyboard, Gitarre und Blasinstrumenten deutlich, bei der auch Jugendliche mitmachen.

"Mutige Christen wagten es" - so beschrieb Vorsitzender Alfred Uihlein den Schritt der Gründung des Fördervereins im Herbst 1988. Entstanden sei daraus "ein Leuchtturm der Ökumene", der widerspiegele, wie wichtig der Einsatz gewesen sei. Rund 120.000 D-Mark habe man damals in nur zwei Jahren für den Bau eingeworben. Und auch in den Jahren danach pumpte der Verein über 100.000 Euro in das Gebäudes sowie in die Förderung der hier aktiven Gruppen.

Der Vorsitzende des katholischen Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit "Mose", Manfred Bopp, der auch für die Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats, Leni Endlich, sprach, richtete Dankesworte an den Vorstand. Im Anschluss an den Gottesdienst luden Alfred Uihlein und sein Stellvertreter Helmuth Rupsch die rund 60 Gäste zum Empfang mit Weißwürsten und Brezeln ein. Der Vorsitzende des ÖZ-Verwaltungsrats, Rolf Brauch, sagte dem Förderverein und seinem von Beginn an weitgehend unverändert gebliebenen Vorstand ebenfalls Dank. "Visionen geben Kraft", stellte Brauch fest und wünschte diese auch für die Zukunft.

Und Alfred Uihlein beleuchtete in einem Kurzreferat die Eckpunkte der Geschichte des ÖZ. Der externe Glockenturm war einmal ein Provisorium der Dresdner Frauenkirche, und die Glocke stammt aus dem Tempelhaus. Das Ökumenische Zentrum sollte von Beginn an nicht nur der christlichen, sondern auch der weltlichen Gemeinde des Großquartiers Waldsteige Neckar-elz mit seinen über 1500 Menschen dienen: So floss auch ein städtischer Zuschuss in das 1995 eingeweihte Bauwerk, das mit Ersteinrichtung rund 2,9 Millionen D-Mark kostete.

"Weil wir viele Fachleute hatten, haben wir einiges gespart", verwies Uihlein auf einen Kostenvoranschlag, der von reinen Baukosten in Höhe von 3,1 Millionen D-Mark ausgegangen war. Ebenso beschrieb er den geschickten Ankauf von Bausparverträgen, die es den Trägern um die damaligen Pfarrer Klaus-Eugen Speck (ev.) und Rudolf Schönit beziehungsweise Leonhard Müller (kath.) ermöglichte, die Summe zu stemmen und "eine offene Begegnungsstätte für die Menschen in der Waldsteige zu schaffen". Bereits zuvor stand dort seit der Entstehung des Wohngebiets ab 1985 ein ehemaliger Verkaufspavillon, der als provisorischer Gottesdienstraum genutzt wurde, bis dieser 1989 einem Schwelbrand zum Opfer fiel.