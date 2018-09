Die Maueröffnung in der simultanen Stiftskirche vor zehn Jahren werten der katholische Pfarrer Dr. Stefan Rencsik (l.) und der evangelische Dekan Folkhard Krall beim "Gespräch im Rathausturm" als ein Zeichen der ökumenischen Bewegung in Mosbach. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Maueröffnung in der simultanen Stadtkirche jährte sich vor Kurzem zum zehnten Mal. Welche Fortschritte haben die evangelische und die katholische Kirche in Mosbach in der Ökumene erreicht? Was verbindet? Was trennt immer noch? Der evangelische Dekan Folkhard Krall und Pfarrer Dr. Stefan Rencsik, Leiter der katholischen Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar (Mose), nahmen beim Format "Gespräch im Rathausturm" Stellung zu diesen Fragen und zur Kindergartensituation in der Waldstadt.

Herr Dekan Krall, Herr Pfarrer Dr. Rencsik, wir treffen uns heute im 34 Meter hohen Rathausturm. Von hier aus hat man einen prächtigen Ausblick auf die simultane Stadtkirche. War der Durchgang zwischen der katholischen "St. Juliana" und der evangelischen Stiftskirche längst überfällig?

Krall: Der Durchgang war und ist ein wichtiges Zeichen der Ökumene. Mit Hammer und Meißel wurde ein Symbol geschaffen, das Gläubige beider Konfessionen mit vielen kleinen Schritten aufeinander zu möglich gemacht haben. Damit haben sie zahlreiche Mauern eingerissen.

Rencsik: Für mich ist es ein sichtbares Zeichen der Ökumene, dass die evangelische und katholische Kirche näher gekommen sind. Darüber hinaus wirkt es auf die Seelen der Menschen. Denn ich spüre die größer werdende Sehnsucht nach einem Glauben.

Krall: Motoren der Ökumene waren unter anderem die Ehepaare, die konfessionsverbindende Partnerschaften eingegangen sind. Ein weiteres in Stein gemeißeltes Zeichen der Ökumene ist unser Ökumenisches Zentrum, das im Jahr 2020 sein 25. Jubiläum feiern wird.

Was hat sich in den vergangenen Jahren im Verhältnis der beiden Konfessionen zueinander verändert?

Rencsik: Die Sehnsucht nach einer Einheit der beiden Konfessionen ist lebendiger geworden. Die Gläubigen wünschen sich immer stärker ein Zusammenwachsen.

Krall: Wir versuchen nicht mehr, die unlösbaren Probleme in den Mittelpunkt zu stellen. Vielmehr haben wir unseren Blick auf die guten Erfahrungen gerichtet, die wir bereits gesammelt haben. Ich nenne hier nur die Bereiche Klinikseelsorge sowie Notfallseelsorge oder unsere gemeinsamen großen Gottesdienste im LGS-Park.

Was trennt die beiden Konfessionen noch voneinander?

Rencsik: Im Grunde trennt uns die Sakramentenlehre, also die Fragen des Papst- sowie des Priesteramtes.

Krall: Die evangelischen Christen sind für eine Vereinigung bereit. Wir sehen darin kein Problem, katholische Gläubige zum Abendmahl willkommen zu heißen. Zumal es unter den evangelischen Kirchen schon einige gibt, die das Hirtenamt eines Bischofs in der Weltkirche akzeptieren. Jedoch muss die Frage des Priesteramtes überwunden werden. Im Gegensatz zur katholischen Lehre betonen wir, dass jeder Christ mit der Taufe schon eine Berufung zum Priester erhält. Eine Weihe zum Predigtamt ist bei uns nicht erforderlich.

Immer weniger Menschen besuchen die Gottesdienste. Sind die Kirchen in einer Krise?

Rencsik: Von einer Krise möchte ich nicht sprechen, sondern von Herausforderungen. Und diese gab es in der Menschheits- und Kirchengeschichte schon immer. Ich möchte allerdings auch dafür appellieren, nicht immer die Institution Kirche zu kritisieren. Jeder einzelne Christ sollte auch mal seinen Glauben hinterfragen.

Krall: Als Kirche stehen wir aber schon in der Pflicht, unsere Probleme in die Hand zu nehmen. Denn jeder Christ sollte sich in seiner Kirche geborgen fühlen.

Rencsik: Dem stimme ich voll und ganz zu.

Krall: Viele Aufgaben sind wir schon angegangen. Uns ist dabei viel Gutes gelungen. Als ein Beispiel möchte ich die Kirchenmusik nennen: Neben den großen Kunstwerken wie von Johann Sebastian Bach haben mittlerweile auch moderne Gospellieder Einzug in unsere Gottesdienste gehalten. Wir wollen mit dieser Mischung Tradition bewahren und Neues wachsen lassen.

Rencsik: Mit unseren neuen Angeboten, wie Kinder-, Familien- oder Abenteuergottesdienste, wollen wir junge Menschen ansprechen. Darüber hinaus setzen wir mit unserem neuen Gotteslob auch auf moderne und schöne Lieder.

Und wie ist die Resonanz auf diese neuen Formen?

Rencsik: Die neuen Gottesdienste werden gut angenommen. Aber: Wir müssen noch weitere Antworten finden, wie wir Jugendliche aus der geschlossenen Welt des Internets herausbekommen und ihnen zeigen können, dass noch etwas anderes als die Internetwelt existiert.

Krall: Die Kirche mit ihrer rund 2000 Jahre reichen Erfahrungsgeschichte ist auch eine Chance für die Gesellschaft. Denn als Kirche haben wir viele Veränderungen der Zeit erlebt. Wir können den Menschen aufzeigen, auf was es wirklich ankommt. Wichtig ist eben nicht nur die neuste iPhone-Generation, da es eh bald wieder ein neues Modell geben wird. Es gibt mehr.

Rencsik: Dazu muss ich sagen: Die frohe Botschaft Jesu hat sich in all den Jahrhunderten nicht verändert. Das bleibt! Alles andere ist quasi Kleidung. Die Menschen können sich auf Gott verlassen.

Was können die beiden Konfessionen voneinander lernen?

Rencsik: Mir imponiert, dass die evangelische Kirche etwas beweglicher als unsere katholische Kirche ist. Der Grund könnte wohl sein, dass wir eine gewachsene Hierarchie und viele Gesetze haben.

Krall: Es ist der Blick auf die Weltkirche und damit das Bewusstsein "Wir gehören alle zusammen, ob in Rom, Paris oder in Mosbach". Die Kirchen der Reformation haben manchmal einen etwas engen Blick nur auf sich selbst.

Die evangelische Stiftsgemeinde zog sich aus dem gemeinsamen Kindergartenprojekt für die Waldstadt-Kinder zurück. Wie ist der aktuelle Stand?

Krall: Die katholische Kirchengemeinde wird nun alleine einen modernen Kindergarten bauen, in dem Eltern für ihre evangelisch getauften Kinder ein gutes Angebot finden werden. Was unsere Immobilien im Bergfeld, in der Stiftsgemeinde sowie Waldstadt angeht, werden wir eine Machbarkeitsstudie bei einem Architekten in Auftrag geben. In den kommenden zwei Jahren wird das Ergebnis vorliegen. Wir müssen prüfen, ob es machbar ist, die Immobilie in der Waldstadt und die anderen Häuser finanziell stemmen zu können. Die offene Jugendarbeit könnte wie beabsichtigt in unserem Gebäude in der Waldstadt eine neue Heimat finden. Für uns ist klar, wir werden leichtfertig keine Immobilie aufgeben.

Rencsik: Unser Plan für einen viergruppigen Kindergarten steht. Wir werden bauen. Nun muss die Stadt aber noch die Entscheidung treffen, ob sie noch einen weiteren Bedarf für eine fünfgruppige Einrichtung sieht. Dann muss die Stadt aber die Mehrkosten tragen.