Von Bernd Kühnle

Schwarzach. "Das ist alles nur geklaut", intonierte der Chor der begeisterten Schwarzacher Grundschüler unter der Leitung von Marion Kienzler, die aber gleich richtig stellte: "Hier wurde nichts geklaut, sondern gespendet - und zwar von der Dietmar Hopp Stiftung im Rahmen der Förderaktion ,alla hopp!’." Neben den Schülern hatten sich trotz der frühen Vormittagsstunde zahlreiche Bürger, Gemeinderäte und Vertreter der an diesem bewegenden Projekt Beteiligten eingefunden, um gemeinsam den ersten Spatenstich zu feiern.

Hintergrund Insgesamt 127 Kommunen aus der Metropolregion hatten sich bei der Dietmar Hopp Stiftung um die Einrichtung einer "alla hopp"-Anlage beworben. 19 Kommunen wurden im Juni 2014 ausgewählt. Mit dem Spatenstich beginnt die Bauphase der alla hopp!-Anlage in Schwarzach. Die Fertigstellung und Eröffnung der Anlage, die generationsübergreifen Bewegungs- und Begegnungsräume bieten soll, ist für ist Ende [+] Lesen Sie mehr Insgesamt 127 Kommunen aus der Metropolregion hatten sich bei der Dietmar Hopp Stiftung um die Einrichtung einer "alla hopp"-Anlage beworben. 19 Kommunen wurden im Juni 2014 ausgewählt. Mit dem Spatenstich beginnt die Bauphase der alla hopp!-Anlage in Schwarzach. Die Fertigstellung und Eröffnung der Anlage, die generationsübergreifen Bewegungs- und Begegnungsräume bieten soll, ist für ist Ende 2015 geplant. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.alla-hopp.de.

[-] Weniger anzeigen

Bürgermeister Mathias Haas begrüßte neben den kleinen Gästen die für das Projekt engagierten Gemeindemitarbeiter Carina Auer und Ute Herre, Karl Zettl und Massimo Tagliarina. Und freute sich über den Besuch des Geschäftsbereichsleiters Bauen und Umwelt beim Landratsamt, Axel Krahl, von Landschaftsarchitekt Michael Hink vom gleichnamigen Planungsbüro, Vertretern der bauausführenden Firma Grewe-Heitmann und der Betreuerin der Öffentlichkeitsarbeit bei der Hopp-Stiftung, Manon Koenen. Auch die beiden "Glücksfeen" der Stiftung, Geschäftsstellenleiterin Katrin Tönshoff und Projektleiterin Sandra Zettel, hieß Haas willkommen, ehe er noch einmal auf die Verdienste hinwies, die sich der ebenfalls anwesende Bürgermeister i.R. Theo Haaf um die Entstehung der Begegnungsanlage erworben hatte.

Katrin Tönshoff freute sich besonders darüber, dass der Eingangsbereich bereits mit einer Sommerlinde bepflanzt ist und zog Parallelen zu den einstmals in jeder Ortschaft vorhandenen Dorflinden als Stätten der Begegnung.

Axel Krahl betonte, dass er als Walldorfer Bürger eine besondere emotionale Beziehung zu der Stiftung habe und daher besonders froh sei, den begehrten "Roten Punkt" überbringen zu dürfen, mit dem die offizielle Bautätigkeit beginnen kann. Er erklärte, dass seine Behörde als eine Stelle zu sehen sei, die sich "als Genehmigungs- und nicht als Verhinderungsbehörde" immer wieder freue, wenn gemeinschaftsdienliche Projekte entstünden - und wünschte den anstehenden Arbeiten einen unfallfreien Verlauf. Kurz charakterisierte Michael Hink die auf sein Unternehmen zukommenden Tätigkeiten, an deren Ende eine "attraktive Begegnungs- und Bewegungsstätte" stehen soll.

Theo Haaf freute sich darüber, dass alle Planungs- und Vorbereitungen so zügig vonstatten gingen. Er zeigte sich überzeugt davon, dass aus der Anlage "ein echter Knaller in unserem liebenswerten Schwarzach" entstehe, mit dem man alle Generationen anspreche.

Anschließend trat ein originell gefertigtes Instrument in Aktion, denn der erste Spatenstich erfolgte mit einer überdimensionalen Schaufel mit vier Griffen, an der die Honoratioren einen ersten Beweis ihrer Teamfähigkeit lieferten. Unter dem begeisterten Applaus der Schulkinder schütteten sie die ersten Erdbrocken in das Pflanzloch um die Linde. Die restliche Arbeit wurde von den Kindern erledigt, die kaum zu bremsen waren, der Linde einen festen Halt zu verschaffen und sie zu begießen. Die Sommerlinde hatte Theo Haaf zu seiner Verabschiedung erhalten. Sie wird mit 23 weiteren Bäumen in die weitläufige Anlage integriert, auf der sich neben einem "Jedermann-Parcours", einem Multifunktions-Pavillon und einem Kinderspielplatz auch Spiel- und Bewegungsplätze für alle Generationen finden werden.

Abschließend dankte Haas noch einmal allen Beteiligten und zeigte sich sicher, dass man mit der "alla-hopp!"-Initiative die von der Dietmar Hopp Stiftung verfolgten Ziele erreichen werde: "Bewegung fördern, Begegnung ermöglichen und Gesundheit schützen."